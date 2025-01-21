Відновилася перереєстрація автомобілів, але система збоїть через перевантаження

Сервісний центр МВС. Фото: hsc.gov.ua

З 21 січня 2025 року у сервісних центрах МВС повністю відновлено реєстраційні послуги з транспортними засобами. Нагадаємо, через хакерську атаку на держреєстри сервісні центри МВС з 20 грудня 2024 року не реєстрували на нових власників вживані автомобілі — фактично внутрішній ринок авто з пробігом зупинився на місяць.

Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

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Тестування системи

Наразі відбувається тестування оновленої системи Е-запису для отримання послуг у наших центрах. На час перехідного періоду реєстрація відбувається за старою та новою версіями. Це залежить від обраного регіону та сервісного центру МВС для отримання послуги.

Можливі складнощі

Щоб отримати талон попереднього запису, спочатку треба пройти авторизацію. Вона проводиться за допомогою:

електронного підпису;

BankID;

Дія.Підпису.

Далі обирається необхідна послуга, зручний територіальний сервісний центр МВС, дата та час отримання послуги.

Якщо не вдається пройти авторизацію, потрібно повторити спробу пізніше. Через великий попит та перенавантаження система Е-запису та сайт Головного сервісного центру МВС можуть давати тимчасовий збій.

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