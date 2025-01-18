Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чому досі не працює перереєстрація вживаних авто в Україні arrow

Чому досі не працює перереєстрація вживаних авто в Україні

18 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вживані авто в Україні — чому перереєстрація досі не працює
Сервісний центр МВС. Фото: hsc.gov.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

В Україні паралізована перереєстрація вживаних автомобілів після ворожої хакерської атаки на державні реєстри Міністерства юстиції 19 грудня 2024 року. Купити можна лише або нові машини та імпортні вживані авто з-за кордону, або погоджуватися на вкрай ризиковані схеми укладання договорів купівлі-продажу з відстроченою реєстрацією.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

Читайте також:

Два тижні давно минули

Ще у грудні в Мін'юсті обіцяли полагодити реєстри за два тижні, але вони й досі не запрацювали. Перший заступник Міністра юстиції Микола Кучерявенко повідомив нарешті нову дату — запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

Отже, перереєстрація авто також зможе відновитися не раніше. Це означає, що ринок вживаних авто в країні буде паралізовано майже місяць.

Чому не працюють реєстри

У Мін'юсті пояснюють, якщо реєстри актів цивільного стану чи ЄДР вдалося запустити за кілька етапів, то реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення. Їх можуть відновити лише одночасно через їхню тісну взаємну пов'язаність.

Раніше експерти порадили, чи варто брати американський вживаний кросовер за 85 000 грн. Також ми писали, як зміняться ціни на вживані авто в ЄС у 2025 році.

держреєстрація Мін'юст авто реєстр автомобіль вживані авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:04 Дрони атакували Тульську та Смоленську область — відео вибухів

03:35 У "Хортиці" заявили про ситуацію в Покровську — що відбувається

03:26 "Азов" шукає слюсарів — нова вакансія у бригаді

03:05 У TikTok новий небезпечний тренд — поліція попереджає батьків

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

01:34 На фронті загинула білоруска, яка боронила Україну від окупантів

01:32 Підприємець обіцяв допомогу в уникненні призову — що вирішив суд

01:30 Мобілізація з 18 років — у ВР відповіли на заяви команди Трампа

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

04:04 Дрони атакували Тульську та Смоленську область — відео вибухів

03:35 У "Хортиці" заявили про ситуацію в Покровську — що відбувається

03:26 "Азов" шукає слюсарів — нова вакансія у бригаді

03:05 У TikTok новий небезпечний тренд — поліція попереджає батьків

01:34 На фронті загинула білоруска, яка боронила Україну від окупантів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Підприємець обіцяв допомогу в уникненні призову — що вирішив суд

01:30 Мобілізація з 18 років — у ВР відповіли на заяви команди Трампа

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія