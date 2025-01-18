Вживані авто в Україні — чому перереєстрація досі не працює

Сервісний центр МВС. Фото: hsc.gov.ua

В Україні паралізована перереєстрація вживаних автомобілів після ворожої хакерської атаки на державні реєстри Міністерства юстиції 19 грудня 2024 року. Купити можна лише або нові машини та імпортні вживані авто з-за кордону, або погоджуватися на вкрай ризиковані схеми укладання договорів купівлі-продажу з відстроченою реєстрацією.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Два тижні давно минули

Ще у грудні в Мін'юсті обіцяли полагодити реєстри за два тижні, але вони й досі не запрацювали. Перший заступник Міністра юстиції Микола Кучерявенко повідомив нарешті нову дату — запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

Отже, перереєстрація авто також зможе відновитися не раніше. Це означає, що ринок вживаних авто в країні буде паралізовано майже місяць.

Чому не працюють реєстри

У Мін'юсті пояснюють, якщо реєстри актів цивільного стану чи ЄДР вдалося запустити за кілька етапів, то реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення. Їх можуть відновити лише одночасно через їхню тісну взаємну пов'язаність.

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