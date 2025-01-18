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Почему до сих пор не работает перерегистрация б/у авто в Украине

18 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанные авто в Украине — почему перерегистрация до сих пор не работает
Сервисный центр МВД. Фото: hsc.gov.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В Украине парализована перерегистрация подержанных автомобилей после враждебной хакерской атаки на государственные реестры Министерства юстиции 19 декабря 2024 года. Купить можно только либо новые машины и импортные подержанные авто из-за рубежа, либо соглашаться на крайне рискованные схемы заключения договоров купли-продажи с отсроченной регистрацией.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

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Две недели давно прошли

Еще в декабре в Минюсте обещали починить реестры за две недели, но они до сих пор не заработали. Первый заместитель Министра юстиции Николай Кучерявенко сообщил наконец новую дату — запуск всех сервисов планируется до конца января.

Следовательно, перерегистрация авто также сможет возобновиться не раньше. Это означает, что рынок подержанных авто в стране будет парализован почти месяц.

Почему не работают реестры

В Минюсте объясняют, если реестры актов гражданского состояния или ЕГР удалось запустить за несколько этапов, то реестры обременений и движимого имущества, реестр исполнительных производств все еще находятся в процессе восстановления. Их могут восстановить только одновременно из-за их тесной взаимной связанности.

Ранее эксперты посоветовали, стоит ли брать американский подержанный кроссовер за 85 000 грн. Также мы писали, как изменятся цены на подержанные авто в ЕС в 2025 году.

госрегистрация Минюст авто реестр автомобиль подержанные авто

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