Подержанные авто в Украине — почему перерегистрация до сих пор не работает

Сервисный центр МВД. Фото: hsc.gov.ua

В Украине парализована перерегистрация подержанных автомобилей после враждебной хакерской атаки на государственные реестры Министерства юстиции 19 декабря 2024 года. Купить можно только либо новые машины и импортные подержанные авто из-за рубежа, либо соглашаться на крайне рискованные схемы заключения договоров купли-продажи с отсроченной регистрацией.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

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Две недели давно прошли

Еще в декабре в Минюсте обещали починить реестры за две недели, но они до сих пор не заработали. Первый заместитель Министра юстиции Николай Кучерявенко сообщил наконец новую дату — запуск всех сервисов планируется до конца января.

Следовательно, перерегистрация авто также сможет возобновиться не раньше. Это означает, что рынок подержанных авто в стране будет парализован почти месяц.

Почему не работают реестры

В Минюсте объясняют, если реестры актов гражданского состояния или ЕГР удалось запустить за несколько этапов, то реестры обременений и движимого имущества, реестр исполнительных производств все еще находятся в процессе восстановления. Их могут восстановить только одновременно из-за их тесной взаимной связанности.

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