Подержанные авто в Украине — как сегодня продать машину, когда заблокированы реестры

Продажа подержанных авто. Фото: Pixabay

С 20 декабря в Украине невозможно продать и купить подержанный автомобиль из-за закрытия госреестров на неопределенный срок. Впрочем, украинцы не были бы собой, если бы сразу не придумали схему обхода этих ограничений.

Об этом сообщил AUTO-Consulting

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Вне сервисного центра

Сегодня практикуется заключение договоров купли-продажи с отсроченной регистрацией. То есть у договора есть обязательство, что покупатель переоформит авто уже с 2025 года.

Сегодня это единственная законная схема, по которой можно формально совершить сделку с авто, когда ее невозможно перерегистрировать в сервисном центре МВД.

Риски схемы

Без доступа к реестрам такие договоры несут много рисков для покупателя. Ведь на транспорт предыдущего владельца возможно существует обременение, запрет отчуждения, или нужно еще согласие жены/мужа.

Даже когда предыдущий владелец убежден, что никаких обременений нет, без проверки в реестрах, этого никто не подтвердит. При этом сам владелец может об обременении ничего не знать. Итак, лучше не рисковать и дождаться восстановления реестров и спокойно переоформить автомобиль.

Ранее мы писали, сколько налогов нужно будет заплатить за продажу автомобилей в 2025 году. Также эксперты объяснили, после какого пробега следует немедленно продавать автомобиль.