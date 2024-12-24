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Як сьогодні продати авто в Україні, коли заблоковані реєстри

24 грудня 2024 11:50
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вживані авто в Україні — як сьогодні продати машину, коли заблоковані реєстри
Продаж вживаних авто. Фото: Pixabay
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

З 20 грудня в Україні неможливо продати та купити вживаний автомобіль через закриття держреєстрів на невизначений термін. Втім, українці не були б собою, якби одразу ж не вигадали схему обходу цих обмежень.

Про це повідомив AUTO-Consulting

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Поза сервісним центром

Сьогодні практикується укладання договорів купівлі-продажу з відстроченою реєстрацією. Тобто договір має зобов'язання, що покупець переоформить авто вже з 2025 року.

Сьогодні це єдина законна схема, за якою можна формально вчинити оборудку з авто, коли його неможливо перереєструвати в сервісному центрі МВС.

Ризики схеми

Без доступу до реєстрів такі договори несуть багато ризиків для покупця. Адже на транспорт попереднього власника можливо існує обтяження, заборона відчуження, або потрібна ще згода дружини/чоловіка.

Навіть коли попередній власник переконаний, що жодних обтяжень нема, без перевірки в реєстрах, цього не підтвердить ніхто. При цьому сам власник може про обтяження нічого не знати. Отже, краще не ризикувати, та дочекатися відновлення реєстрів та спокійно переоформити автомобіль.

Раніше ми писали, скільки податків потрібно буде заплатити за продаж авто у 2025 році. Також експерти пояснили, після якого пробігу потрібно терміново продавати автомобіль.

МВС держреєстрація авто автомобіль продаж авто вживані авто

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12:27 Лишили без очей — на Одещині сплюндрували пам'ятник Пушкіну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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