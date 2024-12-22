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Після якого пробігу потрібно продавати автомобіль

22 грудня 2024 11:15
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Після досягнення цього пробігу варто терміново продавати авто — експерти
Продаж вживаних авто. Фото: zhzh.com.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Більшість автовласників вважають, що варто задуматися про продаж свого транспорту, коли машина пробігла 150 000 км, щоб уникнути можливих поломок та витрат на дорогі ремонти. Експерти проаналізували цю думку та визначили, який пробіг насправді є безпечним для експлуатації автомобіля.

Про це написав UAMotors.

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Життя після гарантії

Після досягнення пробігу 150 000 км машина втрачає надійність та стає менш придатною для експлуатації. Багато власників прагнуть продати авто, перш ніж одометр перетне цю загрозливу позначку, з огляду на те, що до цього пробігу у багатьох автомобілів закінчується гарантія.

Сучасні технології роблять машини складнішими, що може знижувати їхню надійність. Автовиробники орієнтовані на безперебійну роботу протягом терміну гарантії, тоді як після його закінчення власники можуть зіткнутися з проблемами.

Продавати не можна лишити

З урахуванням зростання цін на послуги та запчастини, логічно продати машину до досягнення критичної позначки. Тому бажання позбавитися авто після 150 000 км цілком обґрунтовано.

Раніше експерти назвали ТОП-10 вживаних авто, які дадуть фору новим машинам. Також ми писали про найкращі вживані авто за ціною до 10 000 доларів в Україні у 2024 році.

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