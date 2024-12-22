После достижения этого пробега следует срочно продавать авто — эксперты

Продажа подержанных авто. Фото: zhzh.com.ua

Большинство автовладельцев считают, что стоит задуматься о продаже своего транспорта, когда машина пробежала 150 000 км во избежание возможных поломок и затрат на дорогостоящие ремонты. Эксперты проанализировали это мнение и определили, какой пробег на самом деле безопасен для эксплуатации автомобиля.

Об этом написал UAMotors.

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По достижении пробега 150 000 км машина теряет надежность и становится менее пригодной для эксплуатации. Многие владельцы стремятся продать авто, прежде чем одометр пересечет эту угрожающую отметку, учитывая, что к этому пробегу у многих автомобилей заканчивается гарантия.

Современные технологии делают машины более сложными, что может снижать их надежность. Автопроизводители ориентированы на бесперебойную работу в течение срока гарантии, в то время как по его окончании владельцы могут столкнуться с проблемами.

Продавать нельзя оставить

С учетом роста цен на услуги и запчасти, логично продать машину до достижения критической отметки. Поэтому желание избавиться от авто после 150 000 км вполне обосновано.

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