Подержанные автомобили в Украине — как изменились цены, что можно купить дешевле

Авторынок. Фото: УНИАН

На украинском авторынке в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество предложений подержанных автомобилей по цене до 2000 долларов, при этом уменьшилось присутствие машин стоимостью более 20 000 долларов. Это связано со снижением покупательной способности украинцев из-за войны.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Читайте также:

Количество предложений

За последние 12 месяцев на украинских интернет-площадках объявлений о продаже автотранспорта было размещено 2,7 млн предложений. Потенциальная финансовая стоимость всех предлагавшихся на продажу авто составляла 23,7 млрд долларов (против 24,3 млрд долларов в прошлом году).

Количество объявлений уменьшилось с 214 500 в сентябре до 210 100 в октябре (-2,1%). Для сравнения, в октябре 2023 года интернет-площадки содержали 266 900 предложений, что на 21,3% больше, чем сейчас. Однако это не означает общую стагнацию рынка, ведь многие объявления размещают на альтернативных площадках: соцсетях, мессенджерах и собственных сайтах автодилеров.

Фото: УНИАН

Средние цены на авто

Общее среднее значение цены на вторичном рынке пятый месяц остается неизменным на уровне 5500 долларов.

Низкую среднюю цену имеют легковушки с ГБО — 2500 долларов.

За бензиновые автомобили в среднем просят 5499 долларов.

Средняя стоимость дизельных легковых автомобилей составляет 7499 долларов.

Авто с гибридными силовыми установками — 12 700 долларов (на 600 долларов больше, чем в сентябре).

Средняя стоимость электромобилей составляет 15 400 долларов (на 500 долларов больше).

Прыжкам цен на гибриды и значительному росту стоимости электромобилей способствуют удорожание автогаза, стабильно высокие цены на бензин и дизтопливо, а также отсутствие почасовых графиков отключения электроэнергии в Украине.

Ранее эксперты назвали три подержанных авто с плохой репутацией. Также мы писали, почему цены на подержанные Tesla быстро снижаются.