Три нежелательных подержанных авто — каких моделей следует избегать

Ремонт автомобилей. Фото: justdial.com

При выборе подержанного автомобиля следует соблюдать осторожность. Какие модели считаются ненадежными, даже несмотря на то, что они производились известными брендами.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Nissan Altima 2016 года

Фото: motor1.com

Согласно Lemon Law, этот популярный седан имеет несколько заметных проблем, связанных с трансмиссией. Они включают задержку переключения передач, проблемы при ускорении и скольжении. Также у модели есть проблемы с преждевременным износом тормозов и нижним звеном задней подвески.

Chevrolet Traverse 2013 года

Фото: netcarshow.com

Автомобиль известен проблемами с трансмиссией. Как правило, он страдает от задержки переключения передач и утечки трансмиссионной жидкости. Некоторые владельцы сообщают о потере мощности во время вождения и проблемах управления.

Ford Focus 2016 года

Фото: edmunds.com

У машины есть проблемы с трансмиссией — авто дергается и застревает на передаче. Владельцы также жалуются на неприятные шумы, исходящие из коробки передач. Известно, что Ford Focus 2016 выпуска имеет серьезные проблемы с двигателем, которые никогда не обходятся дешево.

Ранее эксперты назвали причины, по которым стоит отказаться от подержанного авто. Также мы писали, по каким признакам можно обнаружить, что машина пострадала во время наводнения.