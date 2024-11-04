Три нежелательных подержанных авто — каких моделей следует избегать

Три подержанных автомобиля с плохой репутацией — избегайте их
При выборе подержанного автомобиля следует соблюдать осторожность. Какие модели считаются ненадежными, даже несмотря на то, что они производились известными брендами.
Об этом написал Motor Biscuit.
Nissan Altima 2016 года
Согласно Lemon Law, этот популярный седан имеет несколько заметных проблем, связанных с трансмиссией. Они включают задержку переключения передач, проблемы при ускорении и скольжении. Также у модели есть проблемы с преждевременным износом тормозов и нижним звеном задней подвески.
Chevrolet Traverse 2013 года
Автомобиль известен проблемами с трансмиссией. Как правило, он страдает от задержки переключения передач и утечки трансмиссионной жидкости. Некоторые владельцы сообщают о потере мощности во время вождения и проблемах управления.
Ford Focus 2016 года
У машины есть проблемы с трансмиссией — авто дергается и застревает на передаче. Владельцы также жалуются на неприятные шумы, исходящие из коробки передач. Известно, что Ford Focus 2016 выпуска имеет серьезные проблемы с двигателем, которые никогда не обходятся дешево.
Ранее эксперты назвали причины, по которым стоит отказаться от подержанного авто. Также мы писали, по каким признакам можно обнаружить, что машина пострадала во время наводнения.
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