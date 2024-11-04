Три небажаних вживаних авто — яких моделей варто уникати

Ремонт авто. Фото: justdial.com

При виборі вживаного автомобіля слід бути обережними. Які моделі вважаються ненадійними, навіть попри те, що їх виробляли відомі бренди.

Про це написав Motor Biscuit.

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Nissan Altima 2016 року

Фото: motor1.com

Згідно з Lemon Law, цей популярний седан має кілька помітних проблем, пов’язаних з трансмісією. Вони включають затримку перемикання передач, негаразди під час прискорення та ковзання. Також у моделі є проблеми з передчасним зносом гальм та з нижньою ланкою задньої підвіски.

Chevrolet Traverse 2013 року

Фото: netcarshow.com

Автомобіль відомий проблемами з трансмісією. Як правило, він страждає від затримки перемикання передач та витоку трансмісійної рідини. Деякі власники повідомляють про втрату потужності під час водіння та проблеми з керуванням.

Ford Focus 2016 року

Фото: edmunds.com

Машина має проблеми з трансмісією — авто смикається та застряє на передачі. Власники також скаржаться на неприємні шуми, які походять від коробки передач. Відомо, що Ford Focus 2016 року випуску має серйозні проблеми з двигуном, які ніколи не обходяться дешево.

Раніше експерти назвали причини, через які варто відмовитися від вживаного авто.Також ми писали, за якими ознаками можна виявити, що машина постраждала під час повені.