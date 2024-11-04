Три небажаних вживаних авто — яких моделей варто уникати

Три вживані авто з поганою репутацією — уникайте їх
При виборі вживаного автомобіля слід бути обережними. Які моделі вважаються ненадійними, навіть попри те, що їх виробляли відомі бренди.
Про це написав Motor Biscuit.
Nissan Altima 2016 року
Згідно з Lemon Law, цей популярний седан має кілька помітних проблем, пов’язаних з трансмісією. Вони включають затримку перемикання передач, негаразди під час прискорення та ковзання. Також у моделі є проблеми з передчасним зносом гальм та з нижньою ланкою задньої підвіски.
Chevrolet Traverse 2013 року
Автомобіль відомий проблемами з трансмісією. Як правило, він страждає від затримки перемикання передач та витоку трансмісійної рідини. Деякі власники повідомляють про втрату потужності під час водіння та проблеми з керуванням.
Ford Focus 2016 року
Машина має проблеми з трансмісією — авто смикається та застряє на передачі. Власники також скаржаться на неприємні шуми, які походять від коробки передач. Відомо, що Ford Focus 2016 року випуску має серйозні проблеми з двигуном, які ніколи не обходяться дешево.
Раніше експерти назвали причини, через які варто відмовитися від вживаного авто.Також ми писали, за якими ознаками можна виявити, що машина постраждала під час повені.
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