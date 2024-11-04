Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Три вживані авто з поганою репутацією — уникайте їх arrow

Три вживані авто з поганою репутацією — уникайте їх

4 листопада 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Три небажаних вживаних авто — яких моделей варто уникати
Ремонт авто. Фото: justdial.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

При виборі вживаного автомобіля слід бути обережними. Які моделі вважаються ненадійними, навіть попри те, що їх виробляли відомі бренди.

Про це написав Motor Biscuit.

Читайте також:

Nissan Altima 2016 року

Три вживані авто з поганою репутацією — уникайте їх - фото 1
Фото: motor1.com

Згідно з Lemon Law, цей популярний седан має кілька помітних проблем, пов’язаних з трансмісією. Вони включають затримку перемикання передач, негаразди під час прискорення та ковзання. Також у моделі є проблеми з передчасним зносом гальм та з нижньою ланкою задньої підвіски.

Chevrolet Traverse 2013 року

Три вживані авто з поганою репутацією — уникайте їх - фото 2
Фото: netcarshow.com

Автомобіль відомий проблемами з трансмісією. Як правило, він страждає від затримки перемикання передач та витоку трансмісійної рідини. Деякі власники повідомляють про втрату потужності під час водіння та проблеми з керуванням.

Ford Focus 2016 року

Три вживані авто з поганою репутацією — уникайте їх - фото 3
Фото: edmunds.com

Машина має проблеми з трансмісією — авто смикається та застряє на передачі. Власники також скаржаться на неприємні шуми, які походять від коробки передач. Відомо, що Ford Focus 2016 року випуску має серйозні проблеми з двигуном, які ніколи не обходяться дешево.

Раніше експерти назвали причини, через які варто відмовитися від вживаного авто.Також ми писали, за якими ознаками можна виявити, що машина постраждала під час повені.

Ford ремонт вживані авто поради Nissan автомобіль авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку — що вирішив суд

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

08:00 Екстрена грошова допомога — де доступні 11 тис. грн

07:30 Бронювання — які підприємства можуть зберегти 100% працівників

07:21 Потрібен був ліс для бійців — військового судили за вирубку дерев

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

07:01 ПриватБанк не захистив кошти клієнта — чоловік втратив 50 тисяч

06:50 Долар та євро знову почали зростання — курс валют на сьогодні

06:40 Ціни на алюміній — скільки коштує брухт на початку листопада

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

06:30 Ціни на ячмінь — скільки коштує зерно на початку листопада

08:02 ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку — що вирішив суд

08:00 Екстрена грошова допомога — де доступні 11 тис. грн

07:30 Бронювання — які підприємства можуть зберегти 100% працівників

07:21 Потрібен був ліс для бійців — військового судили за вирубку дерев

07:01 ПриватБанк не захистив кошти клієнта — чоловік втратив 50 тисяч

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

06:50 Долар та євро знову почали зростання — курс валют на сьогодні

06:40 Ціни на алюміній — скільки коштує брухт на початку листопада

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

06:30 Ціни на ячмінь — скільки коштує зерно на початку листопада

06:27 Кого складніше за все забирати з полону — Зеленський відповів

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

24 жовтня 2024

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині