ТОП-5 американских автомобилей, которые выгоднее купить подержанными

2023 Cadillac Escalade. Фото: caranddriver.com

Когда речь идет о надежных автомобилях с пробегом, которые еще прослужат годами с минимальным обслуживанием, сразу упоминаются модели Toyota, Honda или Subaru. Но есть американские машины, чья надежность, амортизация и стоимость перепродажи указывают на то, что их лучше покупать подержанные, чем новые.

Об этом написал GOBankingRates.

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Cadillac Escalade ESV

Фото: wikipedia.org

По данным VisualCapitalist, ни один американский автомобиль не обесценивается быстрее, чем Cadillac Escalade ESV. Цена текущего модельного года начинается с 87 595 долларов США, но автомобили теряют 59% своей стоимости в течение пяти лет.

Исследование iSeeCars показало, что для Escalade ESV пять лет эксплуатации — это не срок, ведь автомобиль может без существенных проблем проехать около 368 000 км. Это делает его одним из 12 самых долговечных автомобилей в мире.

Chevrolet Suburban

Фото: wikipedia.org

По данным CarGurus, подержанный Suburban продается за 36 701 доллар, что является хорошим предложением по сравнению с начальной ценой текущего модельного года в 61 500 долларов.

Согласно исследованию iSeeCars, автомобиль имеет потенциал пробега почти 428 000 км. Это больше, чем любой другой автомобиль, кроме Toyota Sequoia и Land Cruiser. По данным CoPilot, самыми надежными моделями являются 1998, 1999, 2006, 2010, 2013 и 2017-19 годы выпуска.

Ford F-150

Фото: trinityford.com.au

Среднестатистический 10-летний F-150 продается менее чем за 27 000 долларов.

Исследование iSeeCars ставит его в ряд 20 лучших транспортных средств по долговечности с потенциалом пробега более 374 000 км.

Chevrolet Corvette

Фото: wikipedia.org

Consumer Reports назвал Corvette самым надежным спорткаром из 24 исследованных и одним из самых надежных американских автомобилей во всех классах. MotorBiscuit рекомендует C4 ZR-1 1990 года (средняя цена 33 373 доллара), C5 Base 2001 (14 093 доллара) и C5 Z06 2002 (16 523 доллара).

Buick Encore

Фото: wikipedia.org

По данным CarEdge, можно рассчитывать на скидку 51% на пятилетний Encore, средняя стоимость перепродажи которого составляет 14 716 долларов.

CarParts.com утверждает, что авто легко выдержит до 322 000 км или около 13 лет почти без проблем при должном уходе.

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