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ТОП-5 американских авто, которые лучше покупать подержанными

28 октября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
ТОП-5 американских автомобилей, которые выгоднее купить подержанными
2023 Cadillac Escalade. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Когда речь идет о надежных автомобилях с пробегом, которые еще прослужат годами с минимальным обслуживанием, сразу упоминаются модели Toyota, Honda или Subaru. Но есть американские машины, чья надежность, амортизация и стоимость перепродажи указывают на то, что их лучше покупать подержанные, чем новые.

Об этом написал GOBankingRates.

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Cadillac Escalade ESV

ТОП-5 американских авто, которые лучше купить подержанными - фото 1
Фото: wikipedia.org

По данным VisualCapitalist, ни один американский автомобиль не обесценивается быстрее, чем Cadillac Escalade ESV. Цена текущего модельного года начинается с 87 595 долларов США, но автомобили теряют 59% своей стоимости в течение пяти лет.

Исследование iSeeCars показало, что для Escalade ESV пять лет эксплуатации — это не срок, ведь автомобиль может без существенных проблем проехать около 368 000 км. Это делает его одним из 12 самых долговечных автомобилей в мире.

Chevrolet Suburban

ТОП-5 американских авто, которые лучше купить подержанными - фото 2
Фото: wikipedia.org

По данным CarGurus, подержанный Suburban продается за 36 701 доллар, что является хорошим предложением по сравнению с начальной ценой текущего модельного года в 61 500 долларов.

Согласно исследованию iSeeCars, автомобиль имеет потенциал пробега почти 428 000 км. Это больше, чем любой другой автомобиль, кроме Toyota Sequoia и Land Cruiser. По данным CoPilot, самыми надежными моделями являются 1998, 1999, 2006, 2010, 2013 и 2017-19 годы выпуска.

Ford F-150

ТОП-5 американских авто, которые лучше купить подержанными - фото 3
Фото: trinityford.com.au

Среднестатистический 10-летний F-150 продается менее чем за 27 000 долларов.

Исследование iSeeCars ставит его в ряд 20 лучших транспортных средств по долговечности с потенциалом пробега более 374 000 км.

Chevrolet Corvette

ТОП-5 американских авто, которые лучше купить подержанными - фото 4
Фото: wikipedia.org

Consumer Reports назвал Corvette самым надежным спорткаром из 24 исследованных и одним из самых надежных американских автомобилей во всех классах. MotorBiscuit рекомендует C4 ZR-1 1990 года (средняя цена 33 373 доллара), C5 Base 2001 (14 093 доллара) и C5 Z06 2002 (16 523 доллара).

Buick Encore

ТОП-5 американских авто, которые лучше купить подержанными - фото 5
Фото: wikipedia.org

По данным CarEdge, можно рассчитывать на скидку 51% на пятилетний Encore, средняя стоимость перепродажи которого составляет 14 716 долларов.

CarParts.com утверждает, что авто легко выдержит до 322 000 км или около 13 лет почти без проблем при должном уходе.

Ранее мы представляли ТОП-10 подержанных семейных кроссоверов в возрасте до 5 лет. Также эксперты рассказали, как ухаживать за китайским автомобилем, чтобы оно служило долго.

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