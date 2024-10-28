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ТОП-5 американських авто, які краще купляти вживаними

28 жовтня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
ТОП-5 американських автомобілів, які вигідніше купити вживаними
2023 Cadillac Escalade. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Коли йдеться про надійні автомобілі з пробігом, які ще прослужать роками з мінімальним обслуговуванням, то одразу згадуються моделі Toyota, Honda або Subaru. Але є американські машини, чия надійність, амортизація та вартість перепродажу вказують на те, що їх краще купувати вживаними, ніж новими.

Про це написав GOBankingRates.

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Cadillac Escalade ESV

ТОП-5 американських авто, які краще купити вживаними - фото 1
Фото: wikipedia.org

За даними VisualCapitalist, жоден американський автомобіль не знецінюється швидше, ніж Cadillac Escalade ESV. Ціна поточного модельного року починається з 87 595 доларів США, але автомобілі втрачають 59% своєї вартості протягом п’яти років.

Дослідження iSeeCars показало, що для Escalade ESV п’ять років експлуатації — це не термін, адже авто може без суттєвих проблем проїхати близько 368 000 км. Це робить його одним з 12 найдовговічніших автомобілів у світі.

Chevrolet Suburban

ТОП-5 американських авто, які краще купити вживаними - фото 2
Фото: wikipedia.org

За даними CarGurus, вживаний Suburban продається за 36 701 долар, що є гарною пропозицією у порівнянні з початковою ціною поточного модельного року в 61 500 доларів.

Згідно з дослідженням iSeeCars, авто має потенціал пробігу майже 428 000 км. Це більше, ніж будь-який інший автомобіль, крім Toyota Sequoia та Land Cruiser. За даними CoPilot, найнадійнішими моделями є 1998, 1999, 2006, 2010, 2013 і 2017-19 роки випуску.

Ford F-150

ТОП-5 американських авто, які краще купити вживаними - фото 3
Фото: trinityford.com.au

Середньостатистичний 10-річний F-150 продається менше як за 27 000 доларів.

Дослідження iSeeCars ставить його у 20 найкращих транспортних засобів за довговічністю з потенціалом пробігу понад 374 000 км.

Chevrolet Corvette

ТОП-5 американських авто, які краще купити вживаними - фото 4
Фото: wikipedia.org

Consumer Reports назвав Corvette найнадійнішим спорткаром із 24 досліджених та одним з найнадійніших американських автомобілів в усіх класах. MotorBiscuit рекомендує C4 ZR-1 1990 року (середня ціна 33 373 долари), C5 Base 2001 (14 093 долари) та C5 Z06 2002 (16 523 долари).

Buick Encore

ТОП-5 американських авто, які краще купити вживаними - фото 5
Фото: wikipedia.org

За даними CarEdge, можна розраховувати на знижку 51% на п’ятирічний Encore, середня вартість перепродажу якого становить 14 716 доларів.

CarParts.com стверджує, що авто легко витримає до 322 000 км або близько 13 років майже без проблем за належного догляду.

Раніше ми представляли ТОП-10 вживаних сімейних кросоверів віком до 5 років. Також експерти розповіли, як доглядати за китайським авто, щоб воно служило довго.

продаж авто вживані авто США автомобіль авто

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

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