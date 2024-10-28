ТОП-5 американських автомобілів, які вигідніше купити вживаними

2023 Cadillac Escalade. Фото: caranddriver.com

Коли йдеться про надійні автомобілі з пробігом, які ще прослужать роками з мінімальним обслуговуванням, то одразу згадуються моделі Toyota, Honda або Subaru. Але є американські машини, чия надійність, амортизація та вартість перепродажу вказують на те, що їх краще купувати вживаними, ніж новими.

Про це написав GOBankingRates.

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Cadillac Escalade ESV

Фото: wikipedia.org

За даними VisualCapitalist, жоден американський автомобіль не знецінюється швидше, ніж Cadillac Escalade ESV. Ціна поточного модельного року починається з 87 595 доларів США, але автомобілі втрачають 59% своєї вартості протягом п’яти років.

Дослідження iSeeCars показало, що для Escalade ESV п’ять років експлуатації — це не термін, адже авто може без суттєвих проблем проїхати близько 368 000 км. Це робить його одним з 12 найдовговічніших автомобілів у світі.

Chevrolet Suburban

Фото: wikipedia.org

За даними CarGurus, вживаний Suburban продається за 36 701 долар, що є гарною пропозицією у порівнянні з початковою ціною поточного модельного року в 61 500 доларів.

Згідно з дослідженням iSeeCars, авто має потенціал пробігу майже 428 000 км. Це більше, ніж будь-який інший автомобіль, крім Toyota Sequoia та Land Cruiser. За даними CoPilot, найнадійнішими моделями є 1998, 1999, 2006, 2010, 2013 і 2017-19 роки випуску.

Ford F-150

Фото: trinityford.com.au

Середньостатистичний 10-річний F-150 продається менше як за 27 000 доларів.

Дослідження iSeeCars ставить його у 20 найкращих транспортних засобів за довговічністю з потенціалом пробігу понад 374 000 км.

Chevrolet Corvette

Фото: wikipedia.org

Consumer Reports назвав Corvette найнадійнішим спорткаром із 24 досліджених та одним з найнадійніших американських автомобілів в усіх класах. MotorBiscuit рекомендує C4 ZR-1 1990 року (середня ціна 33 373 долари), C5 Base 2001 (14 093 долари) та C5 Z06 2002 (16 523 долари).

Buick Encore

Фото: wikipedia.org

За даними CarEdge, можна розраховувати на знижку 51% на п’ятирічний Encore, середня вартість перепродажу якого становить 14 716 доларів.

CarParts.com стверджує, що авто легко витримає до 322 000 км або близько 13 років майже без проблем за належного догляду.

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