Вживані авто в Україні — як змінилися ціни, що можна купити дешевше

Авторинок. Фото: УНІАН

На українському авторинку в жовтні 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом торік збільшилася кількість пропозицій вживаних автомобілів за ціною до 2000 доларів, водночас зменшилася присутність машин вартістю понад 20 000 доларів. Це пов’язано зі зниженням купівельна спроможність українців через війну.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Кількість пропозицій

Протягом останніх 12 місяців на українських інтернет-майданчиках оголошень про продаж автотранспорту було розміщено 2,7 млн пропозицій. Потенційна фінансова вартість усіх авто, що пропонувалися на продаж, становила 23,7 млрд доларів (проти 24,3 млрд доларів торік).

Кількість оголошень зменшилася з 214 500 у вересні до 210 100 у жовтні (-2,1%). Для порівняння, у жовтні 2023 інтернет-майданчики містили 266 900 пропозицій, що на 21,3% більше, ніж зараз. Проте, це не означає загальну стагнацію ринку, адже багато оголошень розміщують на альтернативних майданчиках: соцмережах, месенджерах та власних сайтах автодилерів.

Фото: УНІАН

Середні ціни на авто

Загальне середнє значення ціни на вторинному ринку п’ятий місяць поспіль залишається незмінним на рівні 5500 доларів.

Найнижчу середню ціну мають легковики з ГБО — 2500 доларів.

За бензинові автомобілі в середньому просять 5499 доларів.

Середня вартість дизельних легкових авто становіить 7499 доларів.

Авто з гібридними силовими установками — 12 700 доларів (на 600 доларів більше, ніж у вересні).

Середня ціна електромобілів становить 15 400 доларів (на 500 доларів більше).

Стрибкам цін на гібриди та значному зростанню вартості електромобілів сприяють подорожчання автогазу, стабільно високі ціни на бензин й дизпаливо, а також відсутність погодинних графіків відключень електроенергії в Україні.

Раніше експерти назвали три вживані авто з поганою репутацією. Також ми писали, чому ціни на вживані Tesla стрімко знижуються.