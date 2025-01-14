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Стоит ли брать американский подержанный кроссовер за 85 000 грн

14 января 2025 06:00
Валентин Бандура - Редактор
Подержанный кроссовер из США за 85 000 грн - стоит ли брать
2019 Ford Escape. Фото: Ford
Валентин Бандура - Редактор

На американских страховых аукционах Copart и IAAI цены на популярный компактный семейный кроссовер Ford Escape 2016-2019 годов уже снизились до менее 2000 долларов. Это один из самых доступных вариантов в сегменте и достаточно привлекательный для украинцев автомобиль даже несмотря на дополнительные расходы на транспортировку и растаможку.

Об этом сообщила Avtosota.

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Стоит ли участвовать в аукционе

Ford Escape (в Европе продается под названием Kuga) сочетает просторный салон, современный дизайн и экономичность. Из-за высокой аварийности в последние годы значительное количество этих автомобилей поступило на американские страховые аукционы Copart и IAAI. Но модель популярна сейчас не в последнюю очередь из-за низких цен, которые начинаются от 1954 долларов.

Третье поколение кроссовера появилось в 2016 году и было построено на платформе Ford C1. Во время рестайлинга года модель получила значительные обновления: хромированные радиаторные решетки, новые противотуманные фары и переработанные задние фонари, в интерьере появилась информационно-развлекательная система Sync3.

Чтобы импортировать этот автомобиль из США, нужно принять участие в аукционе, обеспечить доставку авто в американский порт, транспортировку в Европу, таможенное оформление. Не лишним будет предусмотреть средства и на определенные ремонтные работы. Но даже с учетом дополнительных расходов, общая стоимость автомобиля останется конкурентоспособной.

Лучшие годы выпуска

Ранее мы писали о пяти лучших подержанных Ford Escape. Среди них эксперты выделили обновленное авто 2017 года выпуска, которое получило новый 1,5-литровый двигатель EcoBoost с высокой топливной эффективностью. А 2-литровый остался для фанатов производительности. Интерьер оснащен системой SYNC 3 с Apple CarPlay и Android Auto.

Также хорошим кроссовером является Escape 2019 года выпуска. Эта модель предлагает три варианта двигателя: 2,5-литровый, 1,5-литровый EcoBoost и 2-литровый EcoBoost. Доступный полный привод подходит для различных дорожных условий. А среди стандартных функций — камера заднего обзора и мониторинг слепых зон.

Также мы объясняли, какие вещи нужно знать перед покупкой Ford Escape 2024 года. Прежде всего эта модель подверглась двум отзывам (из-за проблемного модуля радара круиз-контроля и дефектов топливной форсунки в моделях с 1,5-литровым двигателем).

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05:36 Штрафы за нарушение учета — для кого они являются наибольшими

04:44 Беспилотники атаковали Тульскую область в РФ — видео взрывов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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