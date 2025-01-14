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Чи варто брати американський вживаний кросовер за 85 000 грн

14 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вживаний кросовер з США за 85 000 грн — чи варто брати
2019 Ford Escape. Фото: Ford
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

На американських страхових аукціонах Copart та IAAI ціни на популярний компактний сімейний кросовер Ford Escape 2016-2019 років вже знизилися до менш як 2000 доларів. Це один з найдоступніших варіантів у сегменті та досить привабливий для українців автомобіль навіть попри додаткові витрати на транспортування та розмитнення.

Про це повідомила Avtosota.

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Чи варто брати участь в аукціоні

Ford Escape (в Європі продається під назвою Kuga) поєднує просторий салон, сучасний дизайн та економічність. Через високу аварійність в останні роки значна кількість цих автомобілів надійшла на американські страхові аукціони Copart та IAAI. Але модель популярна зараз не в останню чергу через низькі ціни, які починаються від 1954 доларів.

Третє покоління кросовера з’явилося у 2016 році та було побудовано на платформі Ford C1. Під час рестайлінгу року модель отримала значні оновлення: хромовані радіаторні решітки, нові протитуманні фари та перероблені задні ліхтарі, в інтер’єрі з’явилася інформаційно-розважальна система Sync3.

Щоб імпортувати цей автомобіль з США, потрібно взяти участь в аукціоні, забезпечити доставлення авто до американського порту, транспортування до Європи, митне оформлення. Не зайвим буде передбачити кошти й на певні ремонтні роботи. Але навіть з урахуванням додаткових витрат, загальна вартість автомобіля залишиться конкурентоспроможною.

Найкращі роки випуску

Раніше ми писали про п’ять найкращих вживаних Ford Escape. Серед них експерти виокремили оновлене авто 2017 року випуску, яке отримало новий 1,5-літровий двигун EcoBoost з високою паливною ефективністю. А 2-літровий залишився для фанатів продуктивності. Інтер’єр оснащений системою SYNC 3 з Apple CarPlay та Android Auto.

Також гарним кросовером є Escape 2019 року випуску. Ця модель пропонує три варіанти двигуна: 2,5-літровий, 1,5-літровий EcoBoost та 2-літровий EcoBoost. Доступний повний привід підходить для різних дорожніх умов. А серед стандартних функцій — камера заднього огляду та моніторинг сліпих зон.

Також ми пояснювали, які речі потрібно знати перед купівлею Ford Escape 2024 року. Насамперед ця модель зазнала двох відкликань (через проблемний модуль радара круїз-контролю та дефекти паливної форсунки в моделях з 1,5-літровим двигуном).

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