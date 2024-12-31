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П’ять найкращих вживаних Ford Escape, які служитимуть довго

31 грудня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
П’ять вживаних Ford Escape, які прослужать багато років
2015 Ford Escape. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Ford Escape дебютував у 2001 році як відповідь на зростання попиту на компактні кросовери, які запропонували водіям практичний варіант як для міських поїздок, так й для заміських пригод вихідного дня. Escape став фаворитом завдяки адаптивному салону, плавній їзді та маневровості, а деякі моделі виявилися ліпшими за інші.

Найкращі роки випуску Ford Escape визначили фахівці Motor Biscuit.

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  • 2007 Ford Escape

Останній рік першого покоління закріпив репутацію надійного авто. Доступні 2,3-літровий 4-циліндровий або 3-літровий V6 двигуни забезпечують ефективність та продуктивність. Клієнти оцінили його довговічність та високу якість їзди на різних покриттях. Просторий інтер'єр та легкі у використанні елементи керування роблять його популярним вибором.

  • 2012 Ford Escape

Остання модель другого покоління перед переходом на сучасний дизайн у 2013 році. Авто відоме чуйністю та плавним прискоренням. З доступним повним приводом, модель підходить для складних погодних умов. Просторий салон з міцними матеріалами та комфортною інформаційно-розважальною системою забезпечує впевнене водіння.

  • 2015 Ford Escape

Машина вражає балансом між сучасними функціями та доступністю. Третє покоління отримало три варіанти двигунів: 2,5 л, 1,6 л EcoBoost та 2 л EcoBoost. Останній забезпечує 240 к.с., ідеальний для шосе та буксирування. Інтер’єр з високоякісних матеріалів включає інтуїтивно зрозумілу систему SYNC, Bluetooth та голосові команди. Модель відзначається маневровістю та точним рульовим управлінням, що більше нагадує седан, ніж традиційний кросовер.

  • 2017 Ford Escape

Автомобіль пройшов оновлення, отримавши агресивніший дизайн з новою решіткою та фарами. Новий 1,5-літровий двигун EcoBoost забезпечує потужність та паливну ефективність, тоді як 2-літровий залишився для фанатів продуктивності. Інтер’єр оснащений системою SYNC 3 з Apple CarPlay та Android Auto, забезпечуючи комфорт та простір для багажу. Отримав визнання автолюбителів завдяки надійності, відмінній керованості та безпечним функціям, таким як адаптивний круїз-контроль.

  • 2019 Ford Escape

Одна з останніх моделей третього покоління, що відзначається відмінними характеристиками, просторим салоном та сучасними функціями безпеки. Пропонує три варіанти двигуна: 2,5-літровий, 1,5-літровий EcoBoost та 2-літровий EcoBoost для додаткової потужності. Доступний повний привід підходить для різних дорожніх умов. Серед стандартних функцій — камера заднього огляду та моніторинг сліпих зон.

Раніше експерти назвали шість найпопулярніших в Україні авто із США. Також ми писали про три речі, які потрібно знати перед купівлею Ford Escape 2024 року.

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