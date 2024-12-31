П’ять вживаних Ford Escape, які прослужать багато років

2015 Ford Escape. Фото: caranddriver.com

Ford Escape дебютував у 2001 році як відповідь на зростання попиту на компактні кросовери, які запропонували водіям практичний варіант як для міських поїздок, так й для заміських пригод вихідного дня. Escape став фаворитом завдяки адаптивному салону, плавній їзді та маневровості, а деякі моделі виявилися ліпшими за інші.

Найкращі роки випуску Ford Escape визначили фахівці Motor Biscuit.

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2007 Ford Escape

Останній рік першого покоління закріпив репутацію надійного авто. Доступні 2,3-літровий 4-циліндровий або 3-літровий V6 двигуни забезпечують ефективність та продуктивність. Клієнти оцінили його довговічність та високу якість їзди на різних покриттях. Просторий інтер'єр та легкі у використанні елементи керування роблять його популярним вибором.

2012 Ford Escape

Остання модель другого покоління перед переходом на сучасний дизайн у 2013 році. Авто відоме чуйністю та плавним прискоренням. З доступним повним приводом, модель підходить для складних погодних умов. Просторий салон з міцними матеріалами та комфортною інформаційно-розважальною системою забезпечує впевнене водіння.

2015 Ford Escape

Машина вражає балансом між сучасними функціями та доступністю. Третє покоління отримало три варіанти двигунів: 2,5 л, 1,6 л EcoBoost та 2 л EcoBoost. Останній забезпечує 240 к.с., ідеальний для шосе та буксирування. Інтер’єр з високоякісних матеріалів включає інтуїтивно зрозумілу систему SYNC, Bluetooth та голосові команди. Модель відзначається маневровістю та точним рульовим управлінням, що більше нагадує седан, ніж традиційний кросовер.

2017 Ford Escape

Автомобіль пройшов оновлення, отримавши агресивніший дизайн з новою решіткою та фарами. Новий 1,5-літровий двигун EcoBoost забезпечує потужність та паливну ефективність, тоді як 2-літровий залишився для фанатів продуктивності. Інтер’єр оснащений системою SYNC 3 з Apple CarPlay та Android Auto, забезпечуючи комфорт та простір для багажу. Отримав визнання автолюбителів завдяки надійності, відмінній керованості та безпечним функціям, таким як адаптивний круїз-контроль.

2019 Ford Escape

Одна з останніх моделей третього покоління, що відзначається відмінними характеристиками, просторим салоном та сучасними функціями безпеки. Пропонує три варіанти двигуна: 2,5-літровий, 1,5-літровий EcoBoost та 2-літровий EcoBoost для додаткової потужності. Доступний повний привід підходить для різних дорожніх умов. Серед стандартних функцій — камера заднього огляду та моніторинг сліпих зон.

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