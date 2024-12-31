Пять подержанных Ford Escape, которые прослужат много лет

2015 Ford Escape. Фото: caranddriver.com

Ford Escape дебютировал в 2001 году как ответ на рост спроса на компактные кроссоверы, предложившие водителям практический вариант как для городских поездок, так и загородных приключений выходного дня. Escape стал фаворитом благодаря адаптивному салону, плавной езде и маневренности, а некоторые модели оказались лучше других.

Лучшие годы выпуска Ford Escape определили специалисты Motor Biscuit.

Читайте также:

2007 Ford Escape

Последний год первого поколения закрепил репутацию надежного авто. Доступные 2,3-литровые 4-цилиндровые или 3-литровые V6 двигатели обеспечивают эффективность и производительность. Клиенты оценили его долговечность и высокое качество езды на разных покрытиях. Просторный интерьер и легкие в использовании элементы управления делают его популярным выбором.

2012 Ford Escape

Последняя модель второго поколения перед переходом на современный дизайн в 2013 году. Автомобиль известен отзывчивостью и плавным ускорением. С доступным полным приводом модель подходит для сложных погодных условий. Просторный салон с прочными материалами и комфортной информационно-развлекательной системой обеспечивает уверенное вождение.

2015 Ford Escape

Машина поражает балансом между современными функциями и доступностью. Третье поколение получило три варианта двигателя: 2,5 л, 1,6 л EcoBoost и 2 л EcoBoost. Последний обеспечивает 240 л.с., идеален для шоссе и буксировки. Интерьер из высококачественных материалов включает в себя интуитивно понятную систему SYNC, Bluetooth и голосовые команды. Модель отличается маневренностью и точным рулевым управлением, больше напоминающим седан, чем традиционный кроссовер.

2017 Ford Escape

Автомобиль прошел обновление, получив более агрессивный дизайн с новой решеткой и фарами. Новый 1,5-литровый двигатель EcoBoost обеспечивает мощность и топливную эффективность, тогда как 2-литровый оставили для фанатов производительности. Интерьер оснащен системой SYNC 3 с Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивая комфорт и простор для багажа. Получил признание автолюбителей благодаря надежности, отличной управляемости и функциям безопасности, таким как адаптивный круиз-контроль.

2019 Ford Escape

Одна из последних моделей третьего поколения, отличающаяся отличными характеристиками, просторным салоном и современными функциями безопасности. Предлагает три варианта двигателя: 2,5-литровый, 1,5-литровый EcoBoost и 2-литровый EcoBoost для дополнительной мощности. Доступный полный привод подходит для разных дорожных условий. Среди стандартных функций — камера заднего вида и мониторинг слепых зон.

Ранее эксперты назвали шесть самых популярных в Украине автомобилей из США. Также мы писали о трех вещах, которые необходимо знать перед покупкой Ford Escape 2024 года.