Подержанные авто в ЕС ждет изменение цен в 2025 году

Продажа подержанных авто в Германии. Фото: ndr.de

По данным AUTO1 Group, в течение прошлого года средние цены на подержанные автомобили на рынках стран Евросоюза снизились на 3,3%. Чего ожидают большинство европейских дилеров авто с пробегом в 2025 году.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Прогноз цен

Более трети (34,6%) европейских автодилеров, принявших участие в опросе AUTO1 Group, считают, что цены на подержанные автомобили останутся стабильными в 2025 году (в начале 2024 года так считали 25,9% респондентов). Примерно 21% считают, что цены вырастут в этом году (13%). При этом 44% ожидают, что цены на подержанные автомобили снизятся в 2025 году. В прошлом году на это рассчитывали лишь 31,1%.

Инфографика: Институт исследований авторынка

Продавцы за низкие цены

Большинство европейских дилеров (11%) считают, что текущие цены крайне негативно влияют на их бизнес. В противовес им 30,7% респондентов говорят о положительном влиянии такой ценовой динамики. Наиболее оптимистичные настроения у дилеров Франции (39%), Испании (35%) и Польши (34,5%).

"Во время опроса в прошлом году дилеры подержанных автомобилей по всей Европе предсказывали снижение цен. В конце концов, так и произошло. Более низкие цены повышают доступность и способствуют большему количеству транзакций авто с пробегом на рынке", — подчеркнул старший вице-президент по продажам и операциям AUTO1 Group Мориц Люк.

Ранее мы писали, где в Украине можно купить подержанный автомобиль за 2900 долларов. Также сообщалось, что в январе 2025 года изменились цены на зарядку электромобилей в Украине.