Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Где в Украине можно купить б/у автомобиль за 2900 долларов arrow

Где в Украине можно купить б/у автомобиль за 2900 долларов

9 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанные автомобили в Украине — где найти авто за 2900 долларов
Автобазар. Фото: dnepr.express
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Эксперты провели анализ средних цен в декабре 2024 года на подержанные автомобили в разных областях Украины по данным агрегатора Automoto. Какие регионы имеют самые выгодные предложения для потенциальных покупателей.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

Читайте также:
  • Киев и область

Средняя цена легкового автомобиля в регионе составляет 8400 долларов, что является самым высоким показателем по Украине. Это объясняется высоким спросом в столице и прилегающих районах, большими доходами населения, сравнительно более высокой активностью автосалонов и дилеров.

  • Львовская область

Средняя цена автомобиля — 7999 долларов. Львов является экономически активным регионом с большим спросом на автомобили, включая импортированные из Европы.

  • Волынская область

Средняя цена на авто достигает 7000 долларов. Близость к границе с ЕС способствует большому объему импортируемых автомобилей.

Средние цены на подержанные легковые автомобили в Украине.
Инфографика: Институт исследований авторынка
  • Херсонская область

Средняя цена автомобиля составляет всего 2900 долларов, что является самым низким показателем по Украине. Это можно объяснить экономическими трудностями прифронтового региона и меньшей платежеспособностью населения.

  • Донецкая область

Средняя цена автомобилей в регионе составляет 3000 долларов, что связано с экономической нестабильностью и уменьшенным спросом из-за военных действий.

  • Запорожская, Кировоградская, Луганская области

Средняя цена достигает 4200 долларов. Хотя показатель немного выше предыдущих двух регионов, он все равно остается одним из самых низких по стране.

Ранее мы писали, после какого пробега нужно продавать автомобиль. Также сообщалось, как в Украине подешевели подержанные автомобили.

авто Украина цены автомобиль продажа авто подержанные авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:03 Зеленский на "Рамштайн" встретился с Писториусом — что обсудили

17:03 В больнице в тяжелом состоянии — на Одесчине отравились дети

17:02 Учителя будут получать доплаты к зарплатам — когда начислят

17:01 Зеленский заявил о рекорде дронов в Украине — главное из Ставки

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:36 Зеленский на "Рамштайне" призвал заключить сделки по безопасности

16:21 На Одесчине прогремел взрыв возле здания ВСУ — что известно

16:20 В ОП обсудили законопроект по военному омбудсмену

15:53 Украли 30 млн — масштабная схема в портах Одесской области

15:52 Дважды переехали — на Львовщине трагически погиб мужчина

17:03 Зеленский на "Рамштайн" встретился с Писториусом — что обсудили

17:03 В больнице в тяжелом состоянии — на Одесчине отравились дети

17:02 Учителя будут получать доплаты к зарплатам — когда начислят

17:01 Зеленский заявил о рекорде дронов в Украине — главное из Ставки

16:36 Зеленский на "Рамштайне" призвал заключить сделки по безопасности

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:21 На Одесчине прогремел взрыв возле здания ВСУ — что известно

16:20 В ОП обсудили законопроект по военному омбудсмену

15:53 Украли 30 млн — масштабная схема в портах Одесской области

15:52 Дважды переехали — на Львовщине трагически погиб мужчина

15:46 Сухостой у забора — можно ли рубить на дрова в 2025 году

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия