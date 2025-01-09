Подержанные автомобили в Украине — где найти авто за 2900 долларов

Автобазар. Фото: dnepr.express

Эксперты провели анализ средних цен в декабре 2024 года на подержанные автомобили в разных областях Украины по данным агрегатора Automoto. Какие регионы имеют самые выгодные предложения для потенциальных покупателей.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Киев и область

Средняя цена легкового автомобиля в регионе составляет 8400 долларов, что является самым высоким показателем по Украине. Это объясняется высоким спросом в столице и прилегающих районах, большими доходами населения, сравнительно более высокой активностью автосалонов и дилеров.

Львовская область

Средняя цена автомобиля — 7999 долларов. Львов является экономически активным регионом с большим спросом на автомобили, включая импортированные из Европы.

Волынская область

Средняя цена на авто достигает 7000 долларов. Близость к границе с ЕС способствует большому объему импортируемых автомобилей.

Инфографика: Институт исследований авторынка

Херсонская область

Средняя цена автомобиля составляет всего 2900 долларов, что является самым низким показателем по Украине. Это можно объяснить экономическими трудностями прифронтового региона и меньшей платежеспособностью населения.

Донецкая область

Средняя цена автомобилей в регионе составляет 3000 долларов, что связано с экономической нестабильностью и уменьшенным спросом из-за военных действий.

Запорожская, Кировоградская, Луганская области

Средняя цена достигает 4200 долларов. Хотя показатель немного выше предыдущих двух регионов, он все равно остается одним из самых низких по стране.

Ранее мы писали, после какого пробега нужно продавать автомобиль. Также сообщалось, как в Украине подешевели подержанные автомобили.