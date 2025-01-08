Подержанные авто в Украине — почему водители отдают предпочтение жестянкам

Автобазар. Фото: novynarnia.com

В Украине снова повысился средний возраст подержанных автомобилей, которые выставлены на продажу. Об этом свидетельствуют данные агрегатора Automoto.ua, который собирает информацию со всех сайтов объявлений в нашей стране.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Вернулись на исходную

Средний возраст легковых автомобилей в Украине в декабре 2024 года составил 16,2 года, что является идентичным показателю декабря 2023 года. В течение последнего года происходили колебания, впрочем в конце концов все вернулось к исходной точке. Это свидетельствует об относительной стабильности рынка в части возрастной структуры авто.

Инфографика: eauto.org.ua

Неоднозначный год

По сравнению с ноябрем 2024 года, когда средний возраст автомобилей достиг 15,7 года, в декабре 2024 года показатель вырос на 0,5 года.

Это демонстрирует временное омоложение предложений в ноябре, которое не стало тенденцией. Обычно подобная картина наблюдается, когда происходит определенное уменьшение темпов продаж свежепригнанных авто, которые имеют меньший средний возраст.

В целом минимальное значение среднего возраста автомобилей было зафиксировано в ноябре 2024-го — 15,7 года, максимальное — в мае 2024-го, когда этот показатель достиг 17,3 года.

Ранее эксперты назвали лучшие подержанные авто для покупки в 2025 году. Также мы писали, почему в Украине подешевели подержанные автомобили.