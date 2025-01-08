Старі авто в Україні — чому водії віддають перевагу бляшанкам

Автобазар. Фото: novynarnia.com

В Україні знову підвищився середній вік вживаних автомобілів, які виставлені на продаж. Про це свідчать дані агрегатора Automoto.ua, який збирає інформацію з усіх сайтів оголошень в нашій країні.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Середній вік легкових автомобілів в Україні у грудні 2024 року становив 16,2 року, що є ідентичним показником грудня 2023 року. Впродовж останнього року відбувалися коливання, втім зрештою все повернулося до початкової точки. Це свідчить про відносну стабільність ринку в частині вікової структури авто.

Інфографіка: eauto.org.ua

Неоднозначний рік

У порівнянні з листопадом 2024 року, коли середній вік автомобілів досяг 15,7 року, у грудні 2024 року показник зріс на 0,5 року.

Це демонструє тимчасове омолодження пропозицій у листопаді, яке не стало тенденцією. Зазвичай подібна картина спостерігається, коли відбувається певне зменшення темпів продажів свіжопригнаних авто, які мають менший середній вік.

Загалом мінімальне значення середнього віку автомобілів було зафіксовано у листопаді 2024-го — 15,7 року, максимальне — у травні 2024-го, коли цей показник досяг 17,3 року.

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