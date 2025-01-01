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Найкращі вживані авто для купівлі у 2025 році

1 січня 2025 17:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Рейтинг вживаних авто — які моделі варто купити у 2025 році
Продаж вживаних авто. Фото: copilotsearch.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Останнє, чого хочеться після купівлі вживаного автомобіля, це залишитися на узбіччі в очікуванні евакуатора. Щоб мінімізувати подібні проблеми, британське видання What Car? створило рейтинг найнадійніших вживаних машин віком понад п’ять років на основі ґрунтовного опитування 29 967 власників авто.

Результати дослідження опубліковані на сайті видання.

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Audi A3 Saloon

2019 Audi A3 Saloon
Фото: drive.com.au
  • Рейтинг надійності: 100%

Компактний автомобіль представницького класу, який виглядає дуже солідно завдяки розумному, високоякісному салону та акуратній динаміці водіння. Він має відмінні показники надійності — в опитуванні жоден власник як бензинових, так й дизельних версій не повідомив про будь-які проблеми з авто.

Якщо потрібен бензиновий автомобіль, то фахівці радять модель з 1,5-літровим двигуном потужністю 148 к.с.. Якщо мрієте про дизель із високим крутним моментом, то обирайте 2-літровий двигун потужністю 148 к.с.

Kia Sportage (дизель)

2019 Kia Sportage
Фото: carguide.ph
  • Рейтинг надійності: 100%

Якщо шукаєте надійний вживаний сімейний кросовер, дизель Kia Sportage попереднього покоління — оптимальний варіант. Жоден власник не повідомив про будь-які проблеми авто у дослідженні надійності. При цьому машина дуже вигідна в експлуатації — витрати палива 114-сильного 1,7 л двигуна становлять 3,83 л на 100 км пробігу.

Інші надійні вживані авто у 2024 році

  1. Lexus NX — 99.6%
  2. Mercedes-Benz SL — 99.1%
  3. Lexus CT — 98.9%
  4. Lexus RX (2009-2016) — 98.6%
  5. Honda Civic (бензин) — 98.4%
  6. Lexus RX (2016-2022) — 98.1%
  7. Mazda CX-5 — 98.1%
  8. Toyota Auris — 97%

Раніше експерт назвав найвигідніші вживані автомобілі в Україні. Також фахівці склали перелік з 10 автомобілів з пробігом, які дадуть фору новим машинам.

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19:12 Військові ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку

19:10 Внаслідок обстрілу Києва загинув доктор наук з дружиною

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

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