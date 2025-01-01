Рейтинг вживаних авто — які моделі варто купити у 2025 році

Продаж вживаних авто. Фото: copilotsearch.com

Останнє, чого хочеться після купівлі вживаного автомобіля, це залишитися на узбіччі в очікуванні евакуатора. Щоб мінімізувати подібні проблеми, британське видання What Car? створило рейтинг найнадійніших вживаних машин віком понад п’ять років на основі ґрунтовного опитування 29 967 власників авто.

Результати дослідження опубліковані на сайті видання.

Читайте також:

Audi A3 Saloon

Фото: drive.com.au

Рейтинг надійності: 100%

Компактний автомобіль представницького класу, який виглядає дуже солідно завдяки розумному, високоякісному салону та акуратній динаміці водіння. Він має відмінні показники надійності — в опитуванні жоден власник як бензинових, так й дизельних версій не повідомив про будь-які проблеми з авто.

Якщо потрібен бензиновий автомобіль, то фахівці радять модель з 1,5-літровим двигуном потужністю 148 к.с.. Якщо мрієте про дизель із високим крутним моментом, то обирайте 2-літровий двигун потужністю 148 к.с.

Kia Sportage (дизель)

Фото: carguide.ph

Рейтинг надійності: 100%

Якщо шукаєте надійний вживаний сімейний кросовер, дизель Kia Sportage попереднього покоління — оптимальний варіант. Жоден власник не повідомив про будь-які проблеми авто у дослідженні надійності. При цьому машина дуже вигідна в експлуатації — витрати палива 114-сильного 1,7 л двигуна становлять 3,83 л на 100 км пробігу.

Інші надійні вживані авто у 2024 році

Lexus NX — 99.6% Mercedes-Benz SL — 99.1% Lexus CT — 98.9% Lexus RX (2009-2016) — 98.6% Honda Civic (бензин) — 98.4% Lexus RX (2016-2022) — 98.1% Mazda CX-5 — 98.1% Toyota Auris — 97%

Раніше експерт назвав найвигідніші вживані автомобілі в Україні. Також фахівці склали перелік з 10 автомобілів з пробігом, які дадуть фору новим машинам.