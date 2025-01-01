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Лучшие подержанные авто для покупки в 2025 году

1 января 2025 17:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Рейтинг подержанных авто – какие модели стоит купить в 2025 году
Продажа подержанных авто. Фото: copilotsearch.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Последнее, чего хочется после покупки подержанного автомобиля, это остаться на обочине в ожидании эвакуатора. Чтобы минимизировать подобные проблемы, британское издание What Car? создало рейтинг самых надежных подержанных машин старше пяти лет на основе основательного опроса 29 967 владельцев авто.

Результаты исследования опубликованы на сайте издания.

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Audi A3 Saloon

2019 Audi A3 Saloon
Фото: drive.com.au
  • Рейтинг надежности: 100%

Компактный автомобиль представительского класса, который выглядит очень солидно благодаря умному, высококачественному салону и аккуратной динамике вождения. Он имеет отличные показатели надежности — в опросе ни один владелец как бензиновых, так и дизельных версий не сообщил о каких-либо проблемах с автомобилем.

Если нужен бензиновый автомобиль, то специалисты советуют модель с 1,5-литровым двигателем мощностью 148 л.с. Если мечтаете о дизеле с высоким крутящим моментом, то выбирайте 2-литровый двигатель мощностью 148 л.с.

Kia Sportage (дизель)

2019 Kia Sportage
Фото: carguide.ph
  • Рейтинг надежности: 100%

Если ищете надежный подержанный семейный кроссовер, дизель Kia Sportage предыдущего поколения – самый оптимальный вариант. Ни один владелец не сообщил о каких-либо проблемах авто в исследовании надежности. При этом машина очень выгодна в эксплуатации – расход топлива 114-сильного 1,7 л двигателя составляет 3,83 л на 100 км пробега.

Другие надежные подержанные авто в 2024 году

  1. Lexus NX — 99.6%
  2. Mercedes-Benz SL — 99.1%
  3. Lexus CT — 98.9%
  4. Lexus RX (2009-2016) — 98.6%
  5. Honda Civic (бензин) — 98.4%
  6. Lexus RX (2016-2022) — 98.1%
  7. Mazda CX-5 — 98.1%
  8. Toyota Auris — 97%

Ранее эксперт назвал самые выгодные подержанные автомобили в Украине. Также специалисты составили список из 10 автомобилей с пробегом, которые дадут фору новым машинам.

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