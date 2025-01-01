Рейтинг подержанных авто – какие модели стоит купить в 2025 году

Продажа подержанных авто. Фото: copilotsearch.com

Последнее, чего хочется после покупки подержанного автомобиля, это остаться на обочине в ожидании эвакуатора. Чтобы минимизировать подобные проблемы, британское издание What Car? создало рейтинг самых надежных подержанных машин старше пяти лет на основе основательного опроса 29 967 владельцев авто.

Результаты исследования опубликованы на сайте издания.

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Audi A3 Saloon

Фото: drive.com.au

Рейтинг надежности: 100%

Компактный автомобиль представительского класса, который выглядит очень солидно благодаря умному, высококачественному салону и аккуратной динамике вождения. Он имеет отличные показатели надежности — в опросе ни один владелец как бензиновых, так и дизельных версий не сообщил о каких-либо проблемах с автомобилем.

Если нужен бензиновый автомобиль, то специалисты советуют модель с 1,5-литровым двигателем мощностью 148 л.с. Если мечтаете о дизеле с высоким крутящим моментом, то выбирайте 2-литровый двигатель мощностью 148 л.с.

Kia Sportage (дизель)

Фото: carguide.ph

Рейтинг надежности: 100%

Если ищете надежный подержанный семейный кроссовер, дизель Kia Sportage предыдущего поколения – самый оптимальный вариант. Ни один владелец не сообщил о каких-либо проблемах авто в исследовании надежности. При этом машина очень выгодна в эксплуатации – расход топлива 114-сильного 1,7 л двигателя составляет 3,83 л на 100 км пробега.

Другие надежные подержанные авто в 2024 году

Lexus NX — 99.6% Mercedes-Benz SL — 99.1% Lexus CT — 98.9% Lexus RX (2009-2016) — 98.6% Honda Civic (бензин) — 98.4% Lexus RX (2016-2022) — 98.1% Mazda CX-5 — 98.1% Toyota Auris — 97%

Ранее эксперт назвал самые выгодные подержанные автомобили в Украине. Также специалисты составили список из 10 автомобилей с пробегом, которые дадут фору новым машинам.