Самые выгодные б/у автомобили в Украине — какие модели купить

Продажа подержанных авто. Фото: volvo.lviv.ua

Эксперт по подержанным автомобилям в Украине и ведущий собственного YouTube-канала Юрий Горячий рассказал, какие подержанные автомобили выгодно покупать в Украине. Речь идет о машинах, которые можно перепродать без потери предыдущей стоимости, или даже по более высокой цене.

Об этом идет речь в видео специалиста.

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Критерии популярности

Украинцы предпочитают автомобили с родной краской, ведь не верят в качество косметических работ.

Наибольшим спросом пользуются автомобили с классической гидротрансформаторной автоматической коробкой передач. Украинские водители не доверяют работам и вариаторам.

Приятные бонусные опции (зимний комплект резины, инструменты, обслуженный двигатель и т.п.) оказывают большое влияние на ликвидность авто.

Наличие газобаллонного оборудования обычно прибавляют машине стоимости. Хотя среди покупателей встречаются и идейные противники ГБО.

Дизельные модели немецкого производства Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz и Skoda (бренд принадлежит VW Group) с классической автоматической коробкой передач. Их популярность обусловлена стереотипным мышлением украинцев: немецкое значит качественное и надежное.

Volkswagen Passat B7 Sedan 2,0 TDI

Фото: driver.top

VW Passat восьмого поколения с дизельным 2-литровым двигателем и автоматической коробкой DSG — популярный выбор на вторичном рынке Украины. Седан ценится за более привлекательный дизайн. Он менее доступен, потому спрос превышает предложение. Владельцы часто продают эту модель без значительных потерь, а некоторые даже получают более высокую цену.

Renault Megane 1,5 dCi

Фото: carbazar.lviv.ua

Megane III является экономичным и надежным автомобилем за небольшую цену, тогда как Megane IV классом выше и имеет актуальный дизайн. Обе модели получили устойчивый к коррозии кузов и 1,5-литровый дизель K9K с низким расходом топлива. Renault Megane останется популярным бестселлером на рынке.

Volvo V60

Фото: wikipedia.org

Ранее украинцы опасались покупать Volvo из-за стереотипов о высоких затратах на обслуживание. Однако эти автомобили стали популярны и почти не теряют цены. Volvo V60 привлекает дизайн, выносливый кузов и комфорт. Модель доступна с надежными дизельными и бензиновыми двигателями, механической или автоматической трансмиссией.

Ранее эксперты назвали десять подержанных авто, которые дадут фору новым машинам. Также мы писали о трех подержанных авто с плохой репутацией.