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Найвигідніші вживані автомобілі в Україні

30 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найвигідніші вживані автомобілі в Україні — які моделі купити
Продаж вживаних авто. Фото: volvo.lviv.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Експерт з вживаних автомобілів в Україні та ведучий власного YouTube-каналу Юрій Горячий розповів, які вживані автомобілі вигідно купляти в Україні. Йдеться про машини, які можна перепродати без втрати попередньої вартості, або навіть за трохи вищою ціною.

Про це йдеться у відео фахівця.

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Критерії популярності

  • Українці надають перевагу автомобілями з рідною фарбою, адже не вірять у якість косметичних робіт.
  • Найбільший попит мають автівки з класичною гідротрансформаторною автоматичною коробкою передач. Українські водії не довіряють роботам та варіаторам.
  • Приємні бонусні опції (зимовий комплект гуми, інструменти, обслужений двигун тощо) сильно впливають на ліквідність авто.
  • Наявність газобалонного обладнання зазвичай додають машині вартості. Хоча серед покупців зустрічаються й ідейні противники ГБО.
  • Дизельні моделі німецького виробництва Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz та Skoda (бренд належить VW Group) з класичною автоматичною коробкою передач. Їхня популярність зумовлена стереотипним мисленням українців: німецьке — значить якісне та надійне.

Volkswagen Passat B7 Sedan 2,0 TDI

Дизельний VW Passat B7 восьмої генерації цінується в Україні.
Фото: driver.top

VW Passat восьмої генерації з дизельним 2-літровим двигуном та автоматичною коробкою DSG — популярний вибір на вторинному ринку України. Седан цінується за привабливіший дизайн. Він менш доступний, тому попит перевищує пропозицію. Власники часто продають цю модель без значних втрат, а деякі навіть отримують вищу ціну.

Renault Megane 1,5 dCi

Renault Megane IV 1,5 dCi
Фото: carbazar.lviv.ua

Megane III є економним й надійним автомобілем за невелику ціну, тоді як Megane IV — класом вище та має актуальний дизайн. Обидві моделі отримали стійкий до корозії кузов та 1,5-літровий дизель K9K з низьким витратами пального. Renault Megane залишиться популярним бестселером на ринку.

Volvo V60

Volvo V60
Фото: wikipedia.org

Раніше українці остерігалися купувати Volvo через стереотипи про високі витрати на обслуговування. Проте ці автомобілі стали популярними й майже не втрачають у ціні. Volvo V60 приваблює дизайном, витривалим кузовом та комфортом. Модель доступна з надійними дизельними та бензиновими двигунами, механічною або автоматичною трансмісіями.

Раніше експерти назвали десять вживаних авто, які дадуть фору новим машинам. Також ми писали про три вживані авто з поганою репутацією.

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