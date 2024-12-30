Найвигідніші вживані автомобілі в Україні — які моделі купити

Продаж вживаних авто. Фото: volvo.lviv.ua

Експерт з вживаних автомобілів в Україні та ведучий власного YouTube-каналу Юрій Горячий розповів, які вживані автомобілі вигідно купляти в Україні. Йдеться про машини, які можна перепродати без втрати попередньої вартості, або навіть за трохи вищою ціною.

Про це йдеться у відео фахівця.

Читайте також:

Критерії популярності

Українці надають перевагу автомобілями з рідною фарбою, адже не вірять у якість косметичних робіт.

Найбільший попит мають автівки з класичною гідротрансформаторною автоматичною коробкою передач. Українські водії не довіряють роботам та варіаторам.

Приємні бонусні опції (зимовий комплект гуми, інструменти, обслужений двигун тощо) сильно впливають на ліквідність авто.

Наявність газобалонного обладнання зазвичай додають машині вартості. Хоча серед покупців зустрічаються й ідейні противники ГБО.

Дизельні моделі німецького виробництва Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz та Skoda (бренд належить VW Group) з класичною автоматичною коробкою передач. Їхня популярність зумовлена стереотипним мисленням українців: німецьке — значить якісне та надійне.

Volkswagen Passat B7 Sedan 2,0 TDI

Фото: driver.top

VW Passat восьмої генерації з дизельним 2-літровим двигуном та автоматичною коробкою DSG — популярний вибір на вторинному ринку України. Седан цінується за привабливіший дизайн. Він менш доступний, тому попит перевищує пропозицію. Власники часто продають цю модель без значних втрат, а деякі навіть отримують вищу ціну.

Renault Megane 1,5 dCi

Фото: carbazar.lviv.ua

Megane III є економним й надійним автомобілем за невелику ціну, тоді як Megane IV — класом вище та має актуальний дизайн. Обидві моделі отримали стійкий до корозії кузов та 1,5-літровий дизель K9K з низьким витратами пального. Renault Megane залишиться популярним бестселером на ринку.

Volvo V60

Фото: wikipedia.org

Раніше українці остерігалися купувати Volvo через стереотипи про високі витрати на обслуговування. Проте ці автомобілі стали популярними й майже не втрачають у ціні. Volvo V60 приваблює дизайном, витривалим кузовом та комфортом. Модель доступна з надійними дизельними та бензиновими двигунами, механічною або автоматичною трансмісіями.

Раніше експерти назвали десять вживаних авто, які дадуть фору новим машинам. Також ми писали про три вживані авто з поганою репутацією.