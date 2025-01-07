Вживані автомобілі в Україні — чому знизилися ціни

Продаж вживаних авто. Фото: @carbazar

Середня ціна оголошення про продаж вживаного авто в Україні різко підскочила у листопаді 2024 року одразу на 1000 доларів до 6500 доларів. Проте у грудні цей показник дещо знизився до відмітки 6299 доларів.

Про це йдеться в огляді Інституту досліджень авторинку.

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Найнижча середня ціна за підсумками грудня спостерігалася в сегменті легкових автомобілів з газобалонним обладнанням — 2700 доларів. Хоча у порівняні з попереднім місяцем вартість підросла на 50 доларів.

Бензинові авто

Середня пропозиція на наймасовішому сегменті українського авторинку у грудні становила 6200 доларів, що на 300 доларів менше, ніж місяцем раніше.

Ціни на вживані авто в Україні

Інфографіка: eauto.org.ua

Дизельні машини

За дизельні легкові автомобілі з пробігом у середньому просили 7500 доларів, що на 200 менше, ніж у листопаді 2024 року.

Гібридні автомобілі

Сегмент гібридів (MHEV, HEV, PHEV) в Україні завжди вирізнявся коливаннями. Не став виключенням й грудень 2024 року, коли середня ціна на машини з таким типом силової установки підскочила на 500 доларів відносно листопада, й становила 12 700 доларів.

Електрокари

Тривале зниження середньої ціни протягом майже усього минулого року у жовтні змінилося на помітне зростання. У грудні вартість електромобілів зупинилася на 16 700 доларів, на 100 доларів менше, ніж листопаді та на 1100 доларів нижче, ніж у грудні 2023. Ймовірно, цього року ціни на електромобілі змінюватимуться ще не раз, й не виключено що у бік зростання.

Раніше в Україні спростили торгівлю вживаними автомобілями. Також експерт назвав три компактні бюджетні авто, які варті своїх грошей у 2025 році.