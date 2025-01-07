Вживані автомобілі в Україні — чому знизилися ціни

Чому в Україні подешевшали вживані автомобілі
Середня ціна оголошення про продаж вживаного авто в Україні різко підскочила у листопаді 2024 року одразу на 1000 доларів до 6500 доларів. Проте у грудні цей показник дещо знизився до відмітки 6299 доларів.
Про це йдеться в огляді Інституту досліджень авторинку.
- Автомобілі з ГБО
Найнижча середня ціна за підсумками грудня спостерігалася в сегменті легкових автомобілів з газобалонним обладнанням — 2700 доларів. Хоча у порівняні з попереднім місяцем вартість підросла на 50 доларів.
- Бензинові авто
Середня пропозиція на наймасовішому сегменті українського авторинку у грудні становила 6200 доларів, що на 300 доларів менше, ніж місяцем раніше.
Ціни на вживані авто в Україні
- Дизельні машини
За дизельні легкові автомобілі з пробігом у середньому просили 7500 доларів, що на 200 менше, ніж у листопаді 2024 року.
- Гібридні автомобілі
Сегмент гібридів (MHEV, HEV, PHEV) в Україні завжди вирізнявся коливаннями. Не став виключенням й грудень 2024 року, коли середня ціна на машини з таким типом силової установки підскочила на 500 доларів відносно листопада, й становила 12 700 доларів.
- Електрокари
Тривале зниження середньої ціни протягом майже усього минулого року у жовтні змінилося на помітне зростання. У грудні вартість електромобілів зупинилася на 16 700 доларів, на 100 доларів менше, ніж листопаді та на 1100 доларів нижче, ніж у грудні 2023. Ймовірно, цього року ціни на електромобілі змінюватимуться ще не раз, й не виключено що у бік зростання.
Раніше в Україні спростили торгівлю вживаними автомобілями. Також експерт назвав три компактні бюджетні авто, які варті своїх грошей у 2025 році.
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