Компактні авто на 2025 рік — три моделі, які виправдовують свою ціну

Компактні автомобілі. Фото: caranddriver.com

Інфляція є основним фактором зростання цін на автомобілі, при цьому низка виробників припинили виробництво дешевих машин. На щастя, кілька компактних авто зберегли свою відносно низьку ціну, а деякі, що традиційно вважалися ненадійними, за останні роки значно покращили свою якість.

Директор з продажу та маркетингу CFR Classic Джо Гіранда розповів GOBankingRates, які компактні автомобілі варті своїх грошей у 2025 році.

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Kia Forte

Фото: Kia

Початкова ціна: 19 990 доларів (2024)

"Я пам’ятаю, коли Kia була в основному відома своїми малобюджетними автомобілями, які не завжди мали найкращу репутацію довговічності. Але бренд зробив значний поштовх до підвищення якості та надійності. Kia Forte сьогодні є однією з найкращих машин на ринку компактних транспортних засобів", — зазначив Гіранда.

Ford Focus

Фото: pistonheads.com

Приблизна ціна: 18 825 доларів (вживаний)

"Focus мав непростий старт, ранні моделі страждали від проблем з трансмісією та електрикою. Однак за останні роки Ford значно покращив як дизайн, так і надійність. Це стосується моделей після 2015 року, які також пропонують плавне водіння", — підкреслив Гіранда.

JD Power оцінив Ford Focus 2018 на 76 балів зі 100 за надійність та якість. Новіші моделі також мають чудову економію палива, приблизно 5,88 л/100 км.

Volkswagen Jetta

Фото: Volkswagen

Початкова ціна: 21 995 доларів (2025)

"Jetta, особливо на початку 2000-х, була відома своїми дорогими витратами на ремонт та проблемами з електрикою. Але останні моделі набагато надійніші, пропонують задоволення від водіння та зберігають європейське відчуття за гарною ціною. Це надійний вибір для тих, хто хоче трохи вишуканості у своєму компактному автомобілі", — підсумував Гіранда.

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