Компактные авто на 2025 год – три модели, оправдывающие свою цену

Компактные автомобили. Фото: caranddriver.com

Инфляция является основным фактором роста цен на автомобили, при этом ряд производителей прекратили производство дешевых машин. К счастью, несколько компактных авто сохранили свою относительно низкую цену, а некоторые, традиционно считавшиеся ненадежными, за последние годы значительно улучшили свое качество.

Директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда рассказал GOBankingRates, какие компактные автомобили стоят своих денег в 2025 году.

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Kia Forte

Фото: Kia

Начальная цена: 19 990 долларов (2024)

"Я помню, когда Kia была в основном известна своими малобюджетными автомобилями, не всегда имеющими лучшую репутацию долговечности. Но бренд сделал значительный толчок к повышению качества и надежности. Kia Forte сегодня является одной из лучших машин на рынке компактных транспортных средств", — отметил Гиранда.

Ford Focus

Фото: pistonheads.com

Приблизительная цена: 18 825 долларов (подержанный)

"Focus имел непростой старт, ранние модели страдали от проблем с трансмиссией и электричеством. Однако за последние годы Ford значительно улучшил как дизайн, так и надежность. Это касается моделей после 2015 года, которые также предлагают плавное вождение", — подчеркнул Гиранда.

JD Power оценил Ford Focus 2018 на 76 баллов из 100 за надежность и качество. Более новые модели также имеют превосходную экономию топлива, примерно 5,88 л/100 км.

Volkswagen Jetta

Фото: Volkswagen

Начальная цена: 21 995 долларов (2025)

"Jetta, особенно в начале 2000-х, была известна своими дорогими затратами на ремонт и проблемами с электричеством. Но последние модели гораздо надежнее, предлагают удовольствие от вождения и сохраняют европейское ощущение по хорошей цене. Это надежный выбор для тех, кто хочет немного изысканности в своем компактном автомобиле", — подытожил Гиранда.

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