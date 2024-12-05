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В Україні різко змінилися ціни на автомобілі

5 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому в Україні раптово змінилися ціни на автомобілі
Автобазар. Фото: autocentre.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

За останні 12 місяців на українських інтернет-майданчиках було розміщено 2,7 млн пропозицій щодо продажу вживаних легкових автомобілів. Потенційна фінансова вартість усіх цих машин зросла до 24 200 000 000 доларів.

Як змінилися ціни за сегментами, написав Інститут досліджень авторинку.

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У порівнянні з листопадом 2024 року зменшилася частка бюджетних пропозицій, водночас зросла присутність авто ціною понад 20 000 доларів. Такий перерозподіл міг виникнути з кількох причин:

  • потреба у грошах в кризових ситуаціях, яка може виникати в автовласників все частіше в умовах війни;
  • збільшення присутності авто віком 1-3 роки, коли незалежні дилери розширюють свою пропозицію машинами з Китаю або США.

Зросла середня ціна пропозицій

Середня загальна ціна усіх пропозицій протягом останніх п’яти місяців трималася на рівні 5500 доларів, але у листопаді вона різко стрибнула до позначки 6500 доларів, встановивши рекорд.

Це не ознака тотального подорожчання усіх автомобілів, а наслідок поповнення пропозиції на вторинному ринку дорожчими авто, переважно зі США, Китаю та Європи.

  • Найнижчу середню ціну  2650 доларів (ціна виросла на 250 доларів) мають легковики з газобалонним обладнанням.
  • Середня ціна на бензинові автомобілі становить 6500 доларів (+1000 доларів).
  • За дизельні авто з пробігом просять 7700 доларів (+200 доларів).
  • Середня вартість гібридних авто впала до 12 200 доларів (-500 доларів).
  • Найбільше подорожчали електромобілі — до 16 800 доларів (+1400 доларів).

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