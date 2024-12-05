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В Украине резко изменились цены на автомобили

5 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему в Украине внезапно изменились цены на автомобили
Автобазар. Фото: autocentre.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

За последние 12 месяцев на украинских интернет-площадках было размещено 2,7 млн предложений по продаже подержанных легковых автомобилей. Потенциальная финансовая стоимость всех этих машин выросла до 24 200 000 000 долларов.

Как изменились цены по сегментам, написал Институт исследований авторынка.

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По сравнению с ноябрем 2024 года уменьшилась доля бюджетных предложений, в то же время возросло присутствие авто ценой более 20 000 долларов. Такое перераспределение могло возникнуть по нескольким причинам:

  • потребность в деньгах в кризисных ситуациях, которая может возникать у автовладельцев все чаще в условиях войны;
  • увеличение присутствия авто в возрасте 1-3 лет, когда независимые дилеры расширяют свое предложение машинами из Китая или США.

Выросла средняя цена предложений

Средняя общая цена всех предложений за последние пять месяцев держалась на уровне 5500 долларов, но в ноябре она резко прыгнула до отметки 6500 долларов, установив рекорд.

Это не признак тотального подорожания всех автомобилей, а следствие пополнения предложения на вторичном рынке более дорогими авто, преимущественно из США, Китая и Европы.

  • Самую низкую среднюю цену 2650 долларов (цена выросла на 250 долларов) имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.
  • Средняя цена на бензиновые автомобили составляет 6500 долларов (+1000 долларов).
  • За дизельные автомобили с пробегом просят 7700 долларов (+200 долларов).
  • Средняя стоимость гибридных авто упала до 12 200 долларов (-500 долларов).
  • Больше всего подорожали электромобили — до 16 800 долларов (+1400 долларов).

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