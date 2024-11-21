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Три самые дешевые модели Audi, BMW и Mercedes

21 ноября 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Audi, BMW и Mercedes — какова цена самых дешевых моделей
Тевтонская троица. Фото: @carwow
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Если автолюбитель всю жизнь мечтал ездить на премиальном автомобиле немецкого производства, но не мог из-за финансовых вопросов, то утешение на это существует. Присмотритесь к самым маленьким и дешевым моделям Audi, BMW и Mercedes.

Об этом написал Motor1.

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Audi A1

Три самые дешевые модели Audi, BMW и Mercedes - фото 1
Фото: drive.com.au
  • Цена от 30 000 долларов

Во втором поколении A1 был задуман как компактный городской автомобиль премиум-класса для тех, кто хочет получить качество Audi в небольшом и доступном формате.

Линейка его двигателей широка и начинается с 1-литрового 3-цилиндрового бензинового мотора с турбонаддувом на 95 л.с., работающего с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Стандартное оборудование включает в себя информационно-развлекательную систему MMI с 10,1-дюймовым экраном и совместимостью с Android Auto и Apple CarPlay, 10,25-дюймовую виртуальную кабину, 16-дюймовые легкосплавные диски, галогенные фары и множество систем помощи водителю.

BMW 1 Series

Три самые дешевые модели Audi, BMW и Mercedes - фото 2
Фото: autocar.co.uk
  • Цена от 39 000 долларов

Модель оснащена 1,5-литровым 3-цилиндровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с., мягким гибридом и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением. Стандартное оборудование включает в себя информационно-развлекательную систему iDrive с 10,70-дюймовым экраном и 10,25-дюймовым дисплеем бортового компьютера, возможность подключения смартфона, 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и систему автоматического экстренного торможения.

Mercedes A Class

Три самые дешевые модели Audi, BMW и Mercedes - фото 3
Фото: Auto News TV
  • Цена от 39 000 долларов

Дешевой версией компактного C-сегмента является бензиновый A180, оснащенный 1,3-литровым двигателем мощностью 136 л.с. и небольшим электродвигателем мощностью около 14 л.с. Стандартное оборудование авто с мягкой гибридной силовой установкой включает светодиодные фары с автоматическим дальним светом, спортивный кожаный руль, камеру заднего вида, а также информационно-развлекательную систему MBUX с 10,25-дюймовым дисплеем для навигации и немного меньшим компьютером с совместимостью с Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее мы писали о восьми лучших автомобилях по соотношению цены и качества в 2024 году. Также рассказывали о шести доступных люксовых авто, которые выдержат любую погоду.

авто BMW Mercedes-Benz цены автомобиль продажа авто Audi

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06:45 Что будет с долгами военнослужащего в случае его смерти

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:30 В Украине продолжает падать стоимость пшеницы — цены на зерновые

06:30 Родственник работает в ТЦК — чего он не имеет права делать

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06:17 Зима без света — готовы ли украинцы выезжать за границу

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