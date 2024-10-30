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ТОП-10 самых дорогих автомобилей мира в 2024 году

30 октября 2024 11:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Самые дорогие автомобили мира в 2024 году — список ТОП-10
Rolls Royce La Rose Noire Droptail. Фото: Automotive Content Experience
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Титул самого дорогого автомобиля в мире сегодня принадлежит родстеру Rolls Royce La Rose Noire Droptail по невероятной цене 32 миллиона долларов. Еще 15 лет назад фантастической казалась стоимость в миллион долларов, который просили за Bugatti Veyron.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В новом рейтинге два первых места заняли автомобили Rolls Royce. В перечне по три модели Rolls-Royce, Pagani и Bugatti, одного представителя делегировал Mercedes-Maybach.

ТОП-10 самых дорогих в мире авто 2024

  1. Rolls Royce La Rose Noire Droptail — 32 000 000 долларов;
  2. Rolls Royce Boat Tail — 28 000 000 долларов;
  3. Pagani Zonda HP Barchetta — 18 500 000 долларов;
  4. Bugatti La Voiture Noire — 16 000 000 долларов;
  5. Rolls-Royce Sweptail — 12 800 000 долларов;
  6. Bugatti Centodieci — 9 000 000 долларов;
  7. Mercedes-Maybach Exelero - 8 000 000 долларов;
  8. Pagani Codalunga — 7 400 000 долларов;
  9. Pagani Huayra Imola Roadster — 6 000 000 долларов;
  10. Bugatti Divo — 5 800 000 млн долларов.

Rolls Royce La Rose Noire Droptail

Лимитированный родстер с ограниченным тиражом — четыре экземпляра. Автомобиль получил уникальный красный цвет, который меняет оттенок, в зависимости от освещения.

Салон украшен высококлассной кожей красных оттенков. В центре приборной панели установлены часы Audemars Piguet, которые можно отстегнуть и носить на руке. Есть декоративная панель из шпона чайной розы. В комплектацию входит ящик для шампанского и бокалы из дутого вручную хрусталя.

Родстер оснащен 6,75-литровым битурбированным двигателем V12 мощностью 593 л.с. и 840 Нм крутящего момента. Машина разгоняется с места до 100 км/ч в 5 сек.

Ранее назвали самые дорогие опции авто в 2024 году, вроде колес Ferrari из углеродного волокна за 34 000 долларов. Также мы писали о самых дорогих моделях Mercedes-Benz в истории бренда.

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