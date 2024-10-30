Самые дорогие автомобили мира в 2024 году — список ТОП-10

Rolls Royce La Rose Noire Droptail. Фото: Automotive Content Experience

Титул самого дорогого автомобиля в мире сегодня принадлежит родстеру Rolls Royce La Rose Noire Droptail по невероятной цене 32 миллиона долларов. Еще 15 лет назад фантастической казалась стоимость в миллион долларов, который просили за Bugatti Veyron.

Об этом сообщил Укравтопром.

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ТОП-10 самых дорогих в мире авто 2024

Rolls Royce La Rose Noire Droptail — 32 000 000 долларов; Rolls Royce Boat Tail — 28 000 000 долларов; Pagani Zonda HP Barchetta — 18 500 000 долларов; Bugatti La Voiture Noire — 16 000 000 долларов; Rolls-Royce Sweptail — 12 800 000 долларов; Bugatti Centodieci — 9 000 000 долларов; Mercedes-Maybach Exelero - 8 000 000 долларов; Pagani Codalunga — 7 400 000 долларов; Pagani Huayra Imola Roadster — 6 000 000 долларов; Bugatti Divo — 5 800 000 млн долларов.

Rolls Royce La Rose Noire Droptail

Лимитированный родстер с ограниченным тиражом — четыре экземпляра. Автомобиль получил уникальный красный цвет, который меняет оттенок, в зависимости от освещения.

Салон украшен высококлассной кожей красных оттенков. В центре приборной панели установлены часы Audemars Piguet, которые можно отстегнуть и носить на руке. Есть декоративная панель из шпона чайной розы. В комплектацию входит ящик для шампанского и бокалы из дутого вручную хрусталя.

Родстер оснащен 6,75-литровым битурбированным двигателем V12 мощностью 593 л.с. и 840 Нм крутящего момента. Машина разгоняется с места до 100 км/ч в 5 сек.

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