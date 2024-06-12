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По цене китайского электрокара — названы самые дорогие опции авто в 2024 году

12 июня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
ТОП-10 самых дорогих опций автомобиля в 2024 году
Дорогой интерьер автомобиля. Фото: Tech Vision
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Сегодня автопроизводители побуждают покупателей тратить лишние деньги на специальные предложения в новых машинах. Вот список наиболее возмутительно дорогих новых функций автомобильного ряда 2024 и 2025 годов на рынке прямо сейчас.

Об этом написал Hot Cars.

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Весь этот список можно было бы составлять только из дополнительных опций Ferrari, но ради разнообразия авторы исследования разбавили его качественными функциями других автопроизводителей.

Если вы думали, что 650 долларов за специальный цвет краски на Mazda CX-90 2024 слишком много, просто посмотрите на список ниже.

Колеса Ferrari из углеродного волокна

Цена: 34 000 долларов

 

По цене китайского электрокара - названы самые дорогие опции авто в 2024 году - фото 1
Фото: hotcars.com

Колеса 20", изготовленные из цельного куска углеродного волокна, являются самым дорогим вариантом на рынке сейчас. Они представлены на Ferrari 296 GTB 2024 года.

Ferrari делает свои автомобили максимально легкими, ведь компания производит одни из самых лучших гоночных машин в мире. Готовы ли люди заплатить за эту дополнительную опцию, чтобы сделать свой автомобиль немного легче и быстрее?

Краска Lamborghini Urus Verde Viper

Цена: 19 000 долларов

 

По цене китайского электрокара - названы самые дорогие опции авто в 2024 году - фото 2
Фото: hotcars.com

Это просто зеленый лаймовый цвет. Почему окрашивание Lamborghini Urus Verde Viper стоит дополнительно 19 000 долларов? На самом деле это не самая дорогая цена, когда-либо существовавшая в новейшей истории — были и шестизначные цифры на модных гиперкарах.

Как правило, прибавочная стоимость покраски для новых массовых автомобилей составляет от 500 до 700 долларов.

Другие самые дорогие функции 2024 года

  • Углеродно-керамический тормоз Maserati: 10 000 долларов.
  • Углеродно-керамический тормоз BMW M: 8 500 долларов.
  • Крышка двигателя Ferrari из углеродного волокна: 7 900 долларов.
  • Высокопроизводительные полуанилиновые сиденья Cadillac: 8 500 долларов.
  • Аудиосистема Mercedes-Benz Burmester High-End 4D Surround Sound: 6 800 долларов.
  • Карбоновые сиденья BMW M: 4 500 долларов.
  • Холодильник Mercedes-Benz Maybach с шампанским: 4 300 долларов.
  • Аудиосистема Maserati Sonus Faber: 4 000 долларов.

Ранее мы писали о 50 самых дорогих кроссоверах и внедорожниках мира в 2024 году. Также рассказывали о самых дорогих моделях Mercedes-Benz в истории бренда.

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