За что не готовы доплачивать украинские водители — названы напрасные опции автомобилей

Водители назвали бесполезные функции автомобиля, за которые не стоит доплачивать — опрос
Наиболее переоцененной опцией в комплектациях автомобилей украинцы назвали панорамную крышу. И чем старше становится автолюбитель, тем меньше он готов переплачивать за эту функцию, говорится в исследовании компании Autolist.
Об этом сообщила Avtosota.
За что не готовы доплачивать водители
- Панорамная крыша — 45% респондентов.
- Ассистент помощи во время вождения — 32%.
- Продвинутая аудиосистема — 30%.
- Бесключевой доступ — 30%.
Мужчины настроены к ассистенту помощи во время вождения более скептически (36%), чем женщины (28%).
Больше других ценят продвинутую аудиосистему молодые люди до 24 лет, среди них лишь 16% назвали ее переоцененной. Среди представителей поколения 65+ доля тех, кто считает эту опцию лишней, составила 45%.
О чем мечтают отечественные автомобилисты
- Зимний пакет с подогревом руля, обогревом стекла и задних сидений, дистанционным запуском — 47%
- Камеры заднего вида — 46%.
- Система контроля слепых зон — 42%.
В ТОП-10 опций также вошли:
- раздельный климат-контроль;
- дополнительные подушки безопасности;
- активный круиз-контроль;
- экстренное торможение;
- мультимедийная система с Android Auto / Apple CarPlay.
Любопытно, что мужчин сильнее привлекает комфорт и мультимедиа. Они называют в среднем больше таких опций в их идеальном автомобиле.
А люди 25-44 лет хотят получить больше дополнительных опций, чем представители других возрастов.
Ранее мы публиковали исследования, какие машины покупают люди разных профессий в Украине и как украинцы относятся к своим автомобилям.
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