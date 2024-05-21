За что не готовы доплачивать украинские водители — названы напрасные опции автомобилей

Панорамная крыша. Фото: marketwatch.com

Наиболее переоцененной опцией в комплектациях автомобилей украинцы назвали панорамную крышу. И чем старше становится автолюбитель, тем меньше он готов переплачивать за эту функцию, говорится в исследовании компании Autolist.

Об этом сообщила Avtosota.

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Панорамная крыша — 45% респондентов.

Ассистент помощи во время вождения — 32%.

Продвинутая аудиосистема — 30%.

Бесключевой доступ — 30%.

Мужчины настроены к ассистенту помощи во время вождения более скептически (36%), чем женщины (28%).

Больше других ценят продвинутую аудиосистему молодые люди до 24 лет, среди них лишь 16% назвали ее переоцененной. Среди представителей поколения 65+ доля тех, кто считает эту опцию лишней, составила 45%.

О чем мечтают отечественные автомобилисты

Зимний пакет с подогревом руля, обогревом стекла и задних сидений, дистанционным запуском — 47%

Камеры заднего вида — 46%.

Система контроля слепых зон — 42%.

В ТОП-10 опций также вошли:

раздельный климат-контроль;

дополнительные подушки безопасности;

активный круиз-контроль;

экстренное торможение;

мультимедийная система с Android Auto / Apple CarPlay.

Любопытно, что мужчин сильнее привлекает комфорт и мультимедиа. Они называют в среднем больше таких опций в их идеальном автомобиле.

А люди 25-44 лет хотят получить больше дополнительных опций, чем представители других возрастов.

Ранее мы публиковали исследования, какие машины покупают люди разных профессий в Украине и как украинцы относятся к своим автомобилям.