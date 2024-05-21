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Водители назвали бесполезные функции автомобиля, за которые не стоит доплачивать — опрос

21 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
За что не готовы доплачивать украинские водители — названы напрасные опции автомобилей
Панорамная крыша. Фото: marketwatch.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Наиболее переоцененной опцией в комплектациях автомобилей украинцы назвали панорамную крышу. И чем старше становится автолюбитель, тем меньше он готов переплачивать за эту функцию, говорится в исследовании компании Autolist.

Об этом сообщила Avtosota.

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За что не готовы доплачивать водители

  • Панорамная крыша — 45% респондентов.
  • Ассистент помощи во время вождения — 32%.
  • Продвинутая аудиосистема — 30%.
  • Бесключевой доступ — 30%.

Мужчины настроены к ассистенту помощи во время вождения более скептически (36%), чем женщины (28%).

Больше других ценят продвинутую аудиосистему молодые люди до 24 лет, среди них лишь 16% назвали ее переоцененной. Среди представителей поколения 65+ доля тех, кто считает эту опцию лишней, составила 45%.

О чем мечтают отечественные автомобилисты

  • Зимний пакет с подогревом руля, обогревом стекла и задних сидений, дистанционным запуском — 47%
  • Камеры заднего вида — 46%.
  • Система контроля слепых зон — 42%.

В ТОП-10 опций также вошли:

  • раздельный климат-контроль;
  • дополнительные подушки безопасности;
  • активный круиз-контроль;
  • экстренное торможение;
  • мультимедийная система с Android Auto / Apple CarPlay.

Любопытно, что мужчин сильнее привлекает комфорт и мультимедиа. Они называют в среднем больше таких опций в их идеальном автомобиле.

А люди 25-44 лет хотят получить больше дополнительных опций, чем представители других возрастов.

Ранее мы публиковали исследования, какие машины покупают люди разных профессий в Украине и как украинцы относятся к своим автомобилям.

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