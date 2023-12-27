Опрос: как украинцы подчеркивают свой профессиональный статус автомобилем

Профессия человека влияет на выбор автомобиля. Фото: rbc.ua

Украинцы считают, что специалисты по работе с клиентами, маркетологи, пиарщики и представители высшего и среднего менеджмента стремятся подчеркнуть свой статус в обществе с помощью автомобиля. Такие данные в ходе исследования получила компания Autolist.

Об этом сообщила Avtosota.

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Половина украинцев считают, что профессия влияет на выбор автомобиля, а 42% верят некоторым стереотипам о взаимосвязи между работой и машиной. При этом 55% респондентов заявили, что сами не задумываются о своем профессиональном статусе при выборе модели авто.

Беззаботные рекламисты

Разница между профессиями отображается на условиях подбора автомобиля:

безопасность в приоритете у всех, кроме работников рекламной отрасли, которые реже других обращают на нее внимание;

каждый второй специалист по управлению персоналом уделяет первостепенное внимание мощности двигателя;

сотрудники IT и рекламы в первую очередь обращают внимание на дизайн.

Выбор моделей авто

Айтишники выбирают Subaru (47%), Volvo (36%) и Geely (33%);

представители транспорта и логистики покупают Opel (20%), Audi (15%), Lexus (11%) и Toyota (11%);

работники науки и образования предпочитают Land Rover (10%), Suzuki (8%) и Mercedes Benz (3%);

предпочтения финансистов поляризованы: Kia выбрали 13%, а 10% — Porsche.

Кто любит электрокары

Специалисты по продаже и работе с клиентами — 52%;

представители высшего и среднего менеджмента — 44%;

сотрудники IT — 43%.

Ранее мы публиковали результаты опроса, обнаружившего распространенные роковые ошибки водителей зимой. Также стало известно, как украинцы относятся к своим авто.