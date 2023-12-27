Опитування: як українці підкреслюють свій професійний статус автомобілем

Стало відомо, які авто купують люди різних професій в Україні — опитування
Українці вважають, що фахівці по роботі з клієнтами, маркетологи, піарники та представники вищого та середнього менеджменту прагнуть підкреслити свій статус у суспільстві за допомогою автомобіля. Такі данні під час дослідження отримала компанія Autolist.
Про це повідомила Avtosota.
Половина українців вважають, що професія впливає на вибір автомобіля, а 42% з них вірять деяким стереотипам про взаємозв’язок між роботою та машиною. При цьому 55% респондентів заявили, що самі не замислюються про власний професійний статус при виборі моделі авто.
Безтурботні рекламісти
Різниця між професіями відображаються на умовах підбору автомобіля:
- безпека в пріоритеті у всіх, крім працівників рекламної галузі, які рідше за інших звертають на неї увагу;
- кожен другий фахівець з управління персоналом приділяє першочергову увагу потужності двигуна;
- співробітники IT та реклами насамперед звертають увагу на дизайн.
Вибір моделей авто
- Айтівці вибирають Subaru (47%), Volvo (36%) та Geely (33%);
- представники транспорту та логістики купують Opel (20%), Audi (15%), Lexus (11%) та Toyota (11%);
- працівників науки та освіти віддають перевагу Land Rover (10%), Suzuki (8%) та Mercedes Benz (3%);
- уподобання фінансистів поляризовані: Kia обрали 13%, а 10% — Porsche.
Хто любить електрокари
- Фахівці з продажу та роботи з клієнтами — 52%;
- представники вищого та середнього менеджменту — 44%;
- співробітники IT — 43%.
Раніше ми публікували результати опитування, яке виявило найпоширеніші фатальні помилки водіїв взимку. Також стало відомо, як українці ставляться до своїх авто.
Читайте Новини.LIVE!