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Стало відомо, які авто купують люди різних професій в Україні — опитування

27 грудня 2023 11:37
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Опитування: як українці підкреслюють свій професійний статус автомобілем
Професія людини впливає на вибір автомобіля. Фото: rbc.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Українці вважають, що фахівці по роботі з клієнтами, маркетологи, піарники та представники вищого та середнього менеджменту прагнуть підкреслити свій статус у суспільстві за допомогою автомобіля. Такі данні під час дослідження отримала компанія Autolist.

Про це повідомила Avtosota.

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Половина українців вважають, що професія впливає на вибір автомобіля, а 42% з них вірять деяким стереотипам про взаємозв’язок між роботою та машиною. При цьому 55% респондентів заявили, що самі не замислюються про власний професійний статус при виборі моделі авто.

Безтурботні рекламісти

Різниця між професіями відображаються на умовах підбору автомобіля:

  • безпека в пріоритеті у всіх, крім працівників рекламної галузі, які рідше за інших звертають на неї увагу;
  • кожен другий фахівець з управління персоналом приділяє першочергову увагу потужності двигуна;
  • співробітники IT та реклами насамперед звертають увагу на дизайн.

Вибір моделей авто

  • Айтівці вибирають Subaru (47%), Volvo (36%) та Geely (33%);
  • представники транспорту та логістики купують Opel (20%), Audi (15%), Lexus (11%) та Toyota (11%);
  • працівників науки та освіти віддають перевагу Land Rover (10%), Suzuki (8%) та Mercedes Benz (3%);
  • уподобання фінансистів поляризовані: Kia обрали 13%, а 10% — Porsche.

Хто любить електрокари

  • Фахівці з продажу та роботи з клієнтами — 52%;
  • представники вищого та середнього менеджменту — 44%;
  • співробітники IT — 43%.

Раніше ми публікували результати опитування, яке виявило найпоширеніші фатальні помилки водіїв взимку. Також стало відомо, як українці ставляться до своїх авто.

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