Опитування: як українці підкреслюють свій професійний статус автомобілем

Професія людини впливає на вибір автомобіля. Фото: rbc.ua

Українці вважають, що фахівці по роботі з клієнтами, маркетологи, піарники та представники вищого та середнього менеджменту прагнуть підкреслити свій статус у суспільстві за допомогою автомобіля. Такі данні під час дослідження отримала компанія Autolist.

Про це повідомила Avtosota.

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Половина українців вважають, що професія впливає на вибір автомобіля, а 42% з них вірять деяким стереотипам про взаємозв’язок між роботою та машиною. При цьому 55% респондентів заявили, що самі не замислюються про власний професійний статус при виборі моделі авто.

Безтурботні рекламісти

Різниця між професіями відображаються на умовах підбору автомобіля:

безпека в пріоритеті у всіх, крім працівників рекламної галузі, які рідше за інших звертають на неї увагу;

кожен другий фахівець з управління персоналом приділяє першочергову увагу потужності двигуна;

співробітники IT та реклами насамперед звертають увагу на дизайн.

Вибір моделей авто

Айтівці вибирають Subaru (47%), Volvo (36%) та Geely (33%);

представники транспорту та логістики купують Opel (20%), Audi (15%), Lexus (11%) та Toyota (11%);

працівників науки та освіти віддають перевагу Land Rover (10%), Suzuki (8%) та Mercedes Benz (3%);

уподобання фінансистів поляризовані: Kia обрали 13%, а 10% — Porsche.

Хто любить електрокари

Фахівці з продажу та роботи з клієнтами — 52%;

представники вищого та середнього менеджменту — 44%;

співробітники IT — 43%.

Раніше ми публікували результати опитування, яке виявило найпоширеніші фатальні помилки водіїв взимку. Також стало відомо, як українці ставляться до своїх авто.