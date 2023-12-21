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Стало відомо, як українці ставляться до своїх авто — опитування

21 грудня 2023 11:37
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Більшість українців не звертають увагу на незначні поломки авто: опитування
Кожен п'ятий автовласник припиняє хвилюватися щодо пошкоджень машини, коли на ній з'являється багато подряпин. Фото: chase.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компанія Autolist провела опитування українських автовласників. З'ясувалося, що пошкодження транспортного засобу призводить до стресу водіїв, хоча більшість перестає помічати дрібні поломки вже за рік після купівлі авто.

Про це написала Avtosota.

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47% українців вважають автомобіль членом сім’ї. Тому для половини автовласників будь-яке пошкодження машини є приводом для стресу, адже:

  • 41% не бажають серйозних фінансових витрат;
  • 40% побоюються втрати незалежності у пересуванні;
  • 31% переживають, що поломка машини порушить їхні плани на тривалий час;
  • 16% не вистачає часу на ремонт.

Догляд з автомобілем

  • 66% продовжують доглядати за зовнішнім станом машини;
  • 68% перестають звертати увагу на подряпини та незначні поломки авто за рік після її купівлі;
  • 3% за рік починають економити на обслуговуванні транспортного засобу;
  • 14% за два роки не звертають уваги на будь-які сколи та тріщини;
  • 13% вважають таке ставлення виправданим лише через три-п’ять років;
  • 14% припиняють стежити за станом авто, якщо вдається знайти машину на заміну;
  • 2% перестають стежити за станом авто, коли виникають серйозні проблеми з кузовом.

Що допомагає не хвилюватися з приводу пошкоджень авто

  • 36% — спілкування з технічним спеціалістом;
  • 25% — усвідомлення, що зламати машину складніше, ніж може здатися;
  • 22% — поява понад п'ять подряпин на авто.

Раніше ми писали про п'ять поширених помилок водіїв, через які ламаються авто. Також повідомляли, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути.

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