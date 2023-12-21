Большинство украинцев не обращают внимание на незначительные поломки авто: опрос

Каждый пятый автовладелец прекращает волноваться по поводу повреждений машины, когда на ней появляется много царапин. Фото: chase.com

Компания Autolist провела опрос украинских автовладельцев. Выяснилось, что повреждение транспортного средства приводит к стрессу водителей, хотя большинство перестает замечать мелкие поломки уже через год после покупки авто.

Об этом написала Avtosota.

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Стрессовый член семьи

47% украинцев считают автомобиль членом семьи. Поэтому для половины автовладельцев любое повреждение машины является поводом для стресса, так как:

41% не желают серьезных финансовых затрат;

40% опасаются потери независимости в передвижении;

31% переживают, что поломка машины нарушит их планы на длительное время;

16% не хватает времени на ремонт.

Уход с автомобилем

66% продолжают ухаживать за внешним состоянием машины;

68% перестают обращать внимание на царапины и незначительные поломки авто через год после ее покупки;

3% через год начинают экономить на обслуживании транспортного средства;

14% через два года не обращают внимания на какие-либо сколы и трещины;

13% считают такое отношение оправданным только через три-пять лет;

14% прекращают следить за состоянием авто, если удается найти машину взамен;

2% перестают следить за состоянием автомобиля, когда возникают серьезные проблемы с кузовом.

Что помогает не волноваться по поводу повреждений авто

36% — общение с техническим специалистом;

25% — осознание, что сломать машину сложнее, чем может показаться;

22% — появление более пяти царапин на авто.

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