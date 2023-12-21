Большинство украинцев не обращают внимание на незначительные поломки авто: опрос

Стало известно, как украинцы относятся к своим авто — опрос
21 декабря 2023 11:37
Каждый пятый автовладелец прекращает волноваться по поводу повреждений машины, когда на ней появляется много царапин. Фото: chase.com
Компания Autolist провела опрос украинских автовладельцев. Выяснилось, что повреждение транспортного средства приводит к стрессу водителей, хотя большинство перестает замечать мелкие поломки уже через год после покупки авто.
Об этом написала Avtosota.
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Стрессовый член семьи
47% украинцев считают автомобиль членом семьи. Поэтому для половины автовладельцев любое повреждение машины является поводом для стресса, так как:
- 41% не желают серьезных финансовых затрат;
- 40% опасаются потери независимости в передвижении;
- 31% переживают, что поломка машины нарушит их планы на длительное время;
- 16% не хватает времени на ремонт.
Уход с автомобилем
- 66% продолжают ухаживать за внешним состоянием машины;
- 68% перестают обращать внимание на царапины и незначительные поломки авто через год после ее покупки;
- 3% через год начинают экономить на обслуживании транспортного средства;
- 14% через два года не обращают внимания на какие-либо сколы и трещины;
- 13% считают такое отношение оправданным только через три-пять лет;
- 14% прекращают следить за состоянием авто, если удается найти машину взамен;
- 2% перестают следить за состоянием автомобиля, когда возникают серьезные проблемы с кузовом.
Что помогает не волноваться по поводу повреждений авто
- 36% — общение с техническим специалистом;
- 25% — осознание, что сломать машину сложнее, чем может показаться;
- 22% — появление более пяти царапин на авто.
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