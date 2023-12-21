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Стало известно, как украинцы относятся к своим авто — опрос

21 декабря 2023 11:37
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Большинство украинцев не обращают внимание на незначительные поломки авто: опрос
Каждый пятый автовладелец прекращает волноваться по поводу повреждений машины, когда на ней появляется много царапин. Фото: chase.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компания Autolist провела опрос украинских автовладельцев. Выяснилось, что повреждение транспортного средства приводит к стрессу водителей, хотя большинство перестает замечать мелкие поломки уже через год после покупки авто.

Об этом написала Avtosota.

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Стрессовый член семьи

47% украинцев считают автомобиль членом семьи. Поэтому для половины автовладельцев любое повреждение машины является поводом для стресса, так как:

  • 41% не желают серьезных финансовых затрат;
  • 40% опасаются потери независимости в передвижении;
  • 31% переживают, что поломка машины нарушит их планы на длительное время;
  • 16% не хватает времени на ремонт.

Уход с автомобилем

  • 66% продолжают ухаживать за внешним состоянием машины;
  • 68% перестают обращать внимание на царапины и незначительные поломки авто через год после ее покупки;
  • 3% через год начинают экономить на обслуживании транспортного средства;
  • 14% через два года не обращают внимания на какие-либо сколы и трещины;
  • 13% считают такое отношение оправданным только через три-пять лет;
  • 14% прекращают следить за состоянием авто, если удается найти машину взамен;
  • 2% перестают следить за состоянием автомобиля, когда возникают серьезные проблемы с кузовом.

Что помогает не волноваться по поводу повреждений авто

  • 36% — общение с техническим специалистом;
  • 25% — осознание, что сломать машину сложнее, чем может показаться;
  • 22% — появление более пяти царапин на авто.

Ранее мы писали о пяти распространенных ошибках водителей, из-за которых ломаются авто. Также сообщалось, почему двигатель автомобиля не заводится в мороз и как этого избежать.

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