За що не готові доплачувати українські водії — названі марні опції автомобілів

Панорамний дах. Фото: marketwatch.com

Найбільш переоціненою опцією в комплектаціях автомобілів українці назвали панорамний дах. Й чим старшим стає автолюбитель, тим менше він готовий переплачувати за цю функцію, йдеться у дослідження компанії Autolist.

Про це повідомила Avtosota.

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Панорамний дах — 45% респондентів.

Асистент допомоги під час водіння — 32%.

Просунута аудіосистема — 30%.

Безключовий доступ — 30%.

Чоловіки налаштовані до асистента допомоги під час водіння скептичніше (36%), ніж жінки (28%).

Більше за інших цінують просунуту аудіосистему молоді люди віком до 24 років, серед них лише 16% назвали її переоціненою. Натомість серед представників покоління 65+ частка тих, хто вважає цю опцію зайвою, склала 45%.

Про що мріють вітчизняні автомобілісти

Зимовий пакет із підігрівом керма, обігрівом скла і задніх сидінь, дистанційним запуском — 47%

Камери заднього виду — 46%.

Система контролю сліпих зон — 42%.

До ТОП-10 опцій також увійшли:

роздільний клімат-контроль;

додаткові подушки безпеки;

активний круїз-контроль;

екстрене гальмування;

мультимедійна система з Android Auto / Apple CarPlay.

Цікаво, що чоловіків сильніше приваблює комфорт та мультимедіа. Вони називають у середньому більше таких опцій у їхньому ідеальному автомобілі.

А люди 25-44 років хочуть отримати більше додаткових опцій, ніж представники інших вікових категорій.

Раніше ми публікували дослідження, які машини купують люди різних професій в Україні та як українці ставляться до своїх автомобілів.