За що не готові доплачувати українські водії — названі марні опції автомобілів

Водії назвали марні функції автомобіля, за які не варто доплачувати — опитування
Найбільш переоціненою опцією в комплектаціях автомобілів українці назвали панорамний дах. Й чим старшим стає автолюбитель, тим менше він готовий переплачувати за цю функцію, йдеться у дослідження компанії Autolist.
Про це повідомила Avtosota.
За що не готові доплачувати водії
- Панорамний дах — 45% респондентів.
- Асистент допомоги під час водіння — 32%.
- Просунута аудіосистема — 30%.
- Безключовий доступ — 30%.
Чоловіки налаштовані до асистента допомоги під час водіння скептичніше (36%), ніж жінки (28%).
Більше за інших цінують просунуту аудіосистему молоді люди віком до 24 років, серед них лише 16% назвали її переоціненою. Натомість серед представників покоління 65+ частка тих, хто вважає цю опцію зайвою, склала 45%.
Про що мріють вітчизняні автомобілісти
- Зимовий пакет із підігрівом керма, обігрівом скла і задніх сидінь, дистанційним запуском — 47%
- Камери заднього виду — 46%.
- Система контролю сліпих зон — 42%.
До ТОП-10 опцій також увійшли:
- роздільний клімат-контроль;
- додаткові подушки безпеки;
- активний круїз-контроль;
- екстрене гальмування;
- мультимедійна система з Android Auto / Apple CarPlay.
Цікаво, що чоловіків сильніше приваблює комфорт та мультимедіа. Вони називають у середньому більше таких опцій у їхньому ідеальному автомобілі.
А люди 25-44 років хочуть отримати більше додаткових опцій, ніж представники інших вікових категорій.
Раніше ми публікували дослідження, які машини купують люди різних професій в Україні та як українці ставляться до своїх автомобілів.
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