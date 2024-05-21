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Водії назвали марні функції автомобіля, за які не варто доплачувати — опитування

21 травня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
За що не готові доплачувати українські водії — названі марні опції автомобілів
Панорамний дах. Фото: marketwatch.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Найбільш переоціненою опцією в комплектаціях автомобілів українці назвали панорамний дах. Й чим старшим стає автолюбитель, тим менше він готовий переплачувати за цю функцію, йдеться у дослідження компанії Autolist.

Про це повідомила Avtosota.

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За що не готові доплачувати водії

  • Панорамний дах — 45% респондентів.
  • Асистент допомоги під час водіння — 32%.
  • Просунута аудіосистема — 30%.
  • Безключовий доступ — 30%.

Чоловіки налаштовані до асистента допомоги під час водіння скептичніше (36%), ніж жінки (28%).

Більше за інших цінують просунуту аудіосистему молоді люди віком до 24 років, серед них лише 16% назвали її переоціненою. Натомість серед представників покоління 65+ частка тих, хто вважає цю опцію зайвою, склала 45%.

Про що мріють вітчизняні автомобілісти

  • Зимовий пакет із підігрівом керма, обігрівом скла і задніх сидінь, дистанційним запуском — 47%
  • Камери заднього виду — 46%.
  • Система контролю сліпих зон — 42%.

До ТОП-10 опцій також увійшли:

  • роздільний клімат-контроль;
  • додаткові подушки безпеки;
  • активний круїз-контроль;
  • екстрене гальмування;
  • мультимедійна система з Android Auto / Apple CarPlay.

Цікаво, що чоловіків сильніше приваблює комфорт та мультимедіа. Вони називають у середньому більше таких опцій у їхньому ідеальному автомобілі.

А люди 25-44 років хочуть отримати більше додаткових опцій, ніж представники інших вікових категорій.

Раніше ми публікували дослідження, які машини купують люди різних професій в Україні та як українці ставляться до своїх автомобілів.

авто
Україна
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автомобіль
водії

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