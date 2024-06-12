ТОП-10 найдорожчих опцій автомобіля у 2024 році

Дорогий інтер'єр авто. Фото: Tech Vision

Сьогодні автовиробники спонукають покупців витрачати зайві гроші на спеціальні пропозиції в нових машинах. Ось список найобурливіше дорогих нових функцій авто модельного ряду 2024 та 2025 років на ринку прямо зараз.

Про це написав Hot Cars.

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Увесь цей список можна було б складати лише з додаткових опцій Ferrari, але заради різноманітності автори дослідження розбавили його високоякісними функціями інших автовиробників.

Якщо ви думали, що 650 доларів за спеціальний колір фарби на Mazda CX-90 2024 занадто багато, просто подивіться на список нижче.

Колеса Ferrari з вуглецевого волокна

Ціна: 34 000 доларів

Фото: hotcars.com

Колеса 20", які виготовлені з цілісного шматка вуглецевого волокна, є найдорожчим варіантом на ринку зараз. Вони представлені на Ferrari 296 GTB 2024 року.

Ferrari робить свої автомобілі максимально легкими, адже компанія виробляє одні з найкращих гоночних машин у світі. Чи готові люди заплатити за цю додаткову опцію, щоб зробити своє авто трохи легшим та швидшим?

Фарба Lamborghini Urus Verde Viper

Ціна: 19 000 доларів

Фото: hotcars.com

Це просто зелений лаймовий колір. Чому фарбування Lamborghini Urus Verde Viper коштує додатково 19 000 доларів? Насправді це не найдорожча ціна, яка коли-небудь існувала в новітній історії — були й шестизначні цифри на модних гіперкарах.

Як правило, додаткова вартість фарбування для нових масових автомобілів коштує від 500 до 700 доларів.

Інші найдорожчі функції 2024 року

Вуглецево-керамічні гальма Maserati: 10 000 доларів.

Вуглецево-керамічні гальма BMW M: 8 500 доларів.

Кришка двигуна Ferrari з вуглецевого волокна: 7 900 доларів.

Високопродуктивні напіванілінові сидіння Cadillac: 8 500 доларів.

Аудіосистема Mercedes-Benz Burmester High-End 4D Surround Sound: 6 800 доларів.

Карбонові сидіння BMW M: 4 500 доларів.

Холодильник Mercedes-Benz Maybach з шампанським: 4 300 доларів.

Аудіосистема Maserati Sonus Faber: 4 000 доларів.

Раніше ми писали про 50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році. Також розповідали про найдорожчі моделі Mercedes-Benz в історії бренду.