Найдорожчі автомобілі світу у 2024 році — перелік ТОП-10

Rolls Royce La Rose Noire Droptail. Фото: Automotive Content Experience

Титул найдорожчого автомобіля у світі сьогодні належить родстеру Rolls Royce La Rose Noire Droptail за неймовірною ціною 32 000 000 доларів. Ще 15 років назад фантастичною здавалася вартість мільйон доларів, який просили за Bugatti Veyron.

Про це повідомив Укравтопром.

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В новому рейтингу два перші місця посіли автомобілі Rolls Royce. Загалом у переліку по три моделі Rolls-Royce, Pagani та Bugatti, одного представника делегував Mercedes-Maybach.

ТОП-10 найдорожчих у світі авто 2024

Rolls Royce La Rose Noire Droptail — 32 000 000 доларів; Rolls Royce Boat Tail — 28 000 000 доларів; Pagani Zonda HP Barchetta — 18 500 000 доларів; Bugatti La Voiture Noire — 16 000 000 доларів; Rolls-Royce Sweptail — 12 800 000 доларів; Bugatti Centodieci — 9 000 000 доларів; Mercedes-Maybach Exelero — 8 000 000 доларів; Pagani Codalunga — 7 400 000 доларів; Pagani Huayra Imola Roadster — 6 000 000 доларів; Bugatti Divo — 5 800 000 млн доларів.

Rolls Royce La Rose Noire Droptail

Лімітований родстер з обмеженим тиражем — чотири екземпляри. Авто отримало унікальний червоний колір, який змінює відтінок, залежно від освітлення.

Салон оздоблений висококласною шкірою червоних відтінків. У центрі приладової панелі встановлено годинник Audemars Piguet, який можна відстебнути та носити на руці. Є декоративна панель зі шпону чайної троянди. В комплектацію входить ящик для шампанського та келихи з дутого вручну кришталю.

Родстер оснащений 6,75-літровим бітурбованим двигуном V12 потужністю 593 к.с. та 840 Нм крутного моменту. Машина розганяється з місця до 100 км/год за 5 сек.

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