Audi, BMW та Mercedes — яка ціна найдешевших моделей

Тевтонська трійця. Фото: @carwow

Якщо автолюбитель усе життя мріяв їздити на преміальному автомобілі німецького виробництва, але не міг через фінансові питання, то розрада на це існує. Придивіться на найменших та найдешевших моделей Audi, BMW та Mercedes.

Про це написав Motor1.

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Audi A1

Фото: drive.com.au

Ціна від 30 000 доларів

У другому поколінні A1 був задуманий як компактний міський автомобіль преміумкласу для тих, хто хоче отримати якість Audi у невеликому та доступному форматі.

Лінійка його двигунів широка й починається з 1-літрового 3-циліндрового бензинового мотора з турбонаддувом на 95 к.с., який працює з 6-ступеневою механічною трансмісією. Стандартне обладнання включає інформаційно-розважальну систему MMI з 10,1-дюймовим екраном та сумісністю з Android Auto та Apple CarPlay, 10,25-дюймову віртуальну кабіну, 16-дюймові легкосплавні диски, галогенні фари та безліч систем допомоги водієві.

BMW 1 Series

Фото: autocar.co.uk

Ціна від 39 000 доларів

Модель оснащена 1,5-літровим 3-циліндровим бензиновим турбодвигуном потужністю 170 к.с., м’яким гібридом та 7-ступеневою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням. Стандартне обладнання включає інформаційно-розважальну систему iDrive з 10,70-дюймовим екраном та 10,25-дюймовим дисплеєм бортового комп’ютера, можливість підключення смартфона, 17-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні фари та систему автоматичного екстреного гальмування.

Mercedes A Class

Фото: Auto News TV

Ціна від 39 000 доларів

Найдешевшою версією компактного C-сегменту є бензиновий A180, оснащений 1,3-літровим двигуном потужністю 136 к.с. та невеликим електродвигуном потужністю близько 14 к.с. Стандартне обладнання авто з м’якою гібридною силовою установкою включає світлодіодні фари з автоматичним дальнім світлом, спортивне шкіряне кермо, камеру заднього виду, а також інформаційно-розважальну систему MBUX з 10,25-дюймовим дисплеєм для навігації та трохи меншим бортовим комп’ютером із сумісністю з Apple CarPlay та Android Auto.

Раніше ми писали про вісім найкращих автомобілів за співвідношенням ціни та якості у 2024 році. Також розповідали про шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду.