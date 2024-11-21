Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Три найдешевші моделі Audi, BMW та Mercedes arrow

Три найдешевші моделі Audi, BMW та Mercedes

21 листопада 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Audi, BMW та Mercedes — яка ціна найдешевших моделей
Тевтонська трійця. Фото: @carwow
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Якщо автолюбитель усе життя мріяв їздити на преміальному автомобілі німецького виробництва, але не міг через фінансові питання, то розрада на це існує. Придивіться на найменших та найдешевших моделей Audi, BMW та Mercedes.

Про це написав Motor1.

Читайте також:

Audi A1

Три найдешевші моделі Audi, BMW та Mercedes - фото 1
Фото: drive.com.au
  • Ціна від 30 000 доларів

У другому поколінні A1 був задуманий як компактний міський автомобіль преміумкласу для тих, хто хоче отримати якість Audi у невеликому та доступному форматі.

Лінійка його двигунів широка й починається з 1-літрового 3-циліндрового бензинового мотора з турбонаддувом на 95 к.с., який працює з 6-ступеневою механічною трансмісією. Стандартне обладнання включає інформаційно-розважальну систему MMI з 10,1-дюймовим екраном та сумісністю з Android Auto та Apple CarPlay, 10,25-дюймову віртуальну кабіну, 16-дюймові легкосплавні диски, галогенні фари та безліч систем допомоги водієві.

BMW 1 Series

Три найдешевші моделі Audi, BMW та Mercedes - фото 2
Фото: autocar.co.uk
  • Ціна від 39 000 доларів

Модель оснащена 1,5-літровим 3-циліндровим бензиновим турбодвигуном потужністю 170 к.с., м’яким гібридом та 7-ступеневою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням. Стандартне обладнання включає інформаційно-розважальну систему iDrive з 10,70-дюймовим екраном та 10,25-дюймовим дисплеєм бортового комп’ютера, можливість підключення смартфона, 17-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні фари та систему автоматичного екстреного гальмування.

Mercedes A Class

Три найдешевші моделі Audi, BMW та Mercedes - фото 3
Фото: Auto News TV
  • Ціна від 39 000 доларів

Найдешевшою версією компактного C-сегменту є бензиновий A180, оснащений 1,3-літровим двигуном потужністю 136 к.с. та невеликим електродвигуном потужністю близько 14 к.с. Стандартне обладнання авто з м’якою гібридною силовою установкою включає світлодіодні фари з автоматичним дальнім світлом, спортивне шкіряне кермо, камеру заднього виду, а також інформаційно-розважальну систему MBUX з 10,25-дюймовим дисплеєм для навігації та трохи меншим бортовим комп’ютером із сумісністю з Apple CarPlay та Android Auto.

Раніше ми писали про вісім найкращих автомобілів за співвідношенням ціни та якості у 2024 році. Також розповідали про шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду.

авто BMW Mercedes-Benz ціни автомобіль продаж авто Audi

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 День Гідності та Свободи — історія свята в Україні

07:38 Жінка здавала позиції ЗСУ в Торецьку — як покарав суд

07:18 У Дніпрі пролунали потужні вибухи

07:01 Що робити, якщо банкомат ПриватБанку "з'їв" картку

06:45 Що буде з боргами військовослужбовця у випадку його смерті

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

06:30 В Україні продовжує падати вартість пшениці — ціни на зернові

06:30 Родич працює в ТЦК — чого він не має права робити

Ексклюзив

06:17 Зима без світла — чи готові українці виїжджати за кордон

06:15 Закордонний стаж — кому врахують під час призначення пенсії

07:45 День Гідності та Свободи — історія свята в Україні

07:38 Жінка здавала позиції ЗСУ в Торецьку — як покарав суд

07:18 У Дніпрі пролунали потужні вибухи

07:01 Що робити, якщо банкомат ПриватБанку "з'їв" картку

06:45 Що буде з боргами військовослужбовця у випадку його смерті

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

06:30 В Україні продовжує падати вартість пшениці — ціни на зернові

06:30 Родич працює в ТЦК — чого він не має права робити

Ексклюзив

06:17 Зима без світла — чи готові українці виїжджати за кордон

06:15 Закордонний стаж — кому врахують під час призначення пенсії

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024
Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо