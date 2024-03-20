ТОП-8 бюджетних автомобілів з конкурентною якістю у 2024 році: переваги та ціни

Головне, щоб недоліки авто нівелювалися перевагами. Фото: reddit.com

Середні ціни на автомобілі продовжують зростати по всьому світу, і навіть найдешевші транспортні засоби потрохи дорожчають. Але знайти непогані варіанти за співвідношенням ціни та якості в сегменті компактних автомобілів досі можна, хоча й з деякими застереженнями.

Рейтинг склали експерти Motor Trend.

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1. 2024 Nissan Versa — 17 405 доларів

Паливна економічність авто зовсім непогана, 1,6-літровий рядний двигун з природним усмоктуванням, що розвиває 122 к.с., є відносно досконалим, їзда доволі комфортна, і він має достатньо вантажного простору для своїх розмірів.

2. 2024 Kia Forte — 20 915 доларів

Найдешевший компактний автомобіль. Всі недоліки він компенсує вражаючою економією пального завдяки 2-літровому I-4 двигуну потужністю 147 к.с.

3. 2024 Nissan Sentra — 21 295 доларів

Авто має привабливий зовнішній вигляд, гарні показники витрати пального та великий внутрішній простір.

4. 2024 Hyundai Elantra — 22 065 доларів

Ймовірно, один з найкращих автомобілів за свою ціну. Простора, економна в споживанні пального та визнана кращою з безпеки за версією IIHS у 2022 році, Elantra 2024 модельного року отримала гарний дизайн, залишаючись при цьому найкращим бюджетним вибором у сегменті компактних автомобілів.

5. 2024 Toyota Corolla — 22 995 доларів

Авто випускається в кузові седан або хетчбек й поєднує вражаючий внутрішній простір з солідними показниками безпеки. До недоліків можна віднести матеріали інтер'єру та динаміку руху. Хоча базова Corolla, яка оснащується 169-сильним 2-літровим двигуном I-4 та CVT, помітно швидша за конкурентів в класі.

6. 2024 Subaru Impreza — 24 115 доларів

Авто має чудову керованість, повний привід входить до стандартної комплектації, а 2-літровий атмосферний двигун Impreza з плоскою четвіркою потужністю 152 к.с. все ще повільний, але досить надійний.

7. 2024 Honda Civic — 25 045 доларів

Базова комплектація забезпечує відмінне співвідношення ціни та якості, якщо ви можете жити з 2-літровим 4-циліндровим двигуном з природним вентилюванням потужністю 158 к.с.

8. 2024 Mazda 3 — 25 335 доларів

У базовому виконанні 2,5-літровий рядний двигун з природним усмоктуванням потужністю 191 к.с. забезпечує достатню потужність для того, щоб зробити поїздку приємною. Хоча задні сидіння дещо тісні, його загальна продуктивність та доступний повний привід роблять Mazda 3 серйозним претендентом у висококонкурентному сегменті.

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