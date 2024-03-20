ТОП-8 бюджетных автомобилей с конкурентным качеством в 2024 году: преимущества и цены

Главное, чтобы недостатки авто нивелировались преимуществами. Фото: reddit.com

Средние цены на автомобили продолжают расти по всему миру и даже самые дешевые транспортные средства понемногу дорожают. Но найти неплохие варианты по соотношению цены и качества в сегменте компактных автомобилей до сих пор можно, хотя и с некоторыми оговорками.

Рейтинг составили эксперты Motor Trend.

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1. 2024 Nissan Versa — 17 405 долларов

Топливная экономичность авто совсем неплохая, 1,6-литровый рядный двигатель с естественным всасыванием, развивающий 122 л.с., относительно совершенный, езда комфортна, и он имеет достаточно грузового пространства для своих размеров.

2. 2024 Kia Forte — 20 915 долларов

Самый недорогой компактный автомобиль. Все недостатки он компенсирует поразительной экономией горючего благодаря 2-литровому I-4 двигателю мощностью 147 л.с.

3. 2024 Nissan Sentra — 21 295 долларов

Автомобиль имеет привлекательный внешний вид, хорошие показатели расхода топлива и большое внутреннее пространство.

4. 2024 Hyundai Elantra — 22 065 долларов

Вероятно, один из самых лучших автомобилей за свою цену. Просторное, экономное в потреблении топлива и признанное лучшей по безопасности по версии IIHS в 2022 году, Elantra 2024 модельного года получило хороший дизайн, оставаясь при этом лучшим бюджетным выбором в сегменте компактных автомобилей.

5. 2024 Toyota Corolla — 22 995 долларов

Автомобиль выпускается в кузове седан или хэтчбек и сочетает впечатляющее внутреннее пространство с солидными показателями безопасности. К недостаткам можно отнести материалы интерьера и динамику движения. Хотя базовая Corolla, которая оснащается 169-сильным 2-литровым двигателем I-4 и CVT, заметно быстрее конкурентов в классе.

6. 2024 Subaru Impreza — 24 115 долларов

Авто имеет отличную управляемость, полный привод входит в стандартную комплектацию, а 2-литровый атмосферный двигатель Impreza с плоской четверкой мощностью 152 л.с. все еще медленный, но достаточно надежный.

7. 2024 Honda Civic — 25 045 долларов

Базовая комплектация обеспечивает отличное соотношение цены и качества, если вы можете жить с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем с естественным вентилированием мощностью 158 л.с.

8. 2024 Mazda 3 — 25 335 долларов

В базовом исполнении 2,5-литровый рядный двигатель с естественным всасыванием мощностью 191 л.с. обеспечивает достаточную мощность, для того чтобы сделать поездку приятной. Хотя задние сиденья несколько тесны, его общая производительность и доступный полный привод делают Mazda 3 серьезным претендентом в высококонкурентном сегменте.

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