Подержанные автомобили в Украине — почему снизились цены

Продажа подержанных авто. Фото: @carbazar

Средняя цена объявления о продаже подержанного авто в Украине резко подскочила в ноябре 2024 года сразу на 1000 долларов до 6500 долларов. Однако в декабре этот показатель несколько снизился до отметки 6299 долларов.

Об этом говорится в обзоре Института исследований авторынка.

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Наиболее низкая средняя цена по итогам декабря наблюдалась в сегменте легковых автомобилей с газобаллонным оборудованием — 2700 долларов. Хотя по сравнению с предыдущим месяцем стоимость подросла на 50 долларов.

Бензиновые авто

Среднее предложение на самом массовом сегменте украинского авторынка в декабре составило 6200 долларов, что на 300 долларов меньше, чем месяцем ранее.

Цены на подержанные авто в Украине

Инфографика: eauto.org.ua

Дизельные машины

За дизельные легковые автомобили с пробегом в среднем просили 7500 долларов, что на 200 меньше, чем в ноябре 2024 года.

Гибридные автомобили

Сегмент гибридов (MHEV, HEV, PHEV) в Украине всегда отличался колебаниями. Не стал исключением и декабрь 2024 года, когда средняя цена на машины с таким типом силовой установки подскочила на 500 долларов относительно ноября, и составила 12 700 долларов.

Электрокары

Длительное снижение средней цены в течение почти всего прошлого года в октябре сменилось на заметный рост. В декабре стоимость электромобилей остановилась на 16 700 долларов, что на 100 долларов меньше, чем ноябре и на 1100 долларов ниже, чем в декабре 2023 года. Вероятно, в этом году цены на электромобили будут меняться еще не раз, и не исключено, что в сторону повышения.

Ранее в Украине упростили торговлю подержанными автомобилями. Также эксперт назвал три компактные бюджетные авто, которые стоят своих денег в 2025 году.