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Де в Україні можна купити вживаний автомобіль за 2900 доларів

9 січня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вживані автомобілі в Україні — де знайти авто за 2900 доларів
Автобазар. Фото: dnepr.express
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Експерти провели аналіз середніх цін у грудні 2024 року на вживані автомобілі в різних областях України за даними агрегатора Automoto. Які регіони мають найвигідніші пропозиції для потенційних покупців.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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  • Київ та область

Середня ціна легкового автомобіля в регіоні становить 8400 доларів, що є найвищим показником по Україні. Це пояснюється високим попитом у столиці та прилеглих районах, більшими доходами населення, порівняно вищою активністю автосалонів та дилерів.

  • Львівська область

Середня ціна автомобіля — 7999 доларів. Львів є економічно активним регіоном з великим попитом на автомобілі, включаючи імпортовані з Європи.

  • Волинська область

Середня ціна на авто сягає 7000 доларів. Близькість до кордону з ЄС сприяє великому обсягу імпортованих автомобілів.

Середні ціни на вживані легкові автомобілі в Україні.
Інфографіка: Інститут досліджень авторинку
  • Херсонська область

Середня ціна автомобіля складає лише 2900 доларів, що є найнижчим показником по Україні. Це можна пояснити економічними труднощами прифронтового регіону та меншою платоспроможністю населення.

  • Донецька область

Середня ціна автомобілів в регіоні  становить 3000 доларів, що пов'язано з економічною нестабільністю та зменшеним попитом через воєнні дії.

  • Запорізька, Кіровоградська, Луганська області

Середня ціна сягає 4200 доларів. Хоча показник трохи вищий за попередні два регіони, він все одно залишається одним із найнижчих по країні.

Раніше ми писали, після якого пробігу потрібно продавати автомобіль. Також повідомлялося, як в Україні подешевшали вживані автомобілі.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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