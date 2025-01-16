На вживані авто в ЄС чекає зміна цін у 2025 році

Продаж вживаних авто в Німеччині. Фото: ndr.de

За даними AUTO1 Group, протягом минулого року середні ціни на вживані автомобілі на ринках країн Євросоюзу знизилися на 3,3%. На що очікують більшість європейських дилерів авто з пробігом у 2025 році.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Прогноз цін

Понад третину (34,6%) європейських автодилерів, які взяли участь в опитуванні AUTO1 Group, вважають, що ціни на вживані автомобілі залишаться стабільними у 2025 році (на початку 2024 року так вважали 25,9% респондентів). Приблизно 21% вважають, що ціни зростуть цього року (13%). При цьому 44% очікують, що ціни на вживані автомобілі знизяться у 2025 році. Торік на це розраховували лише 31,1%.

Інфографіка: Інститут досліджень авторинку

Продавці за низькі ціни

Меншість європейських дилерів (11%) вважають, що поточні ціни вкрай негативно впливають на їхній бізнес. На противагу їм 30,7% респондентів говорять про позитивний вплив такої цінової динаміки. Найбільш оптимістичні настрої у дилерів Франції (39%), Іспанії (35%) та Польщі (34,5%).

"Під час опитування торік дилери вживаних автомобілів по всій Європі передбачали зниження цін. Зрештою, так і сталося. Нижчі ціни підвищують доступність та сприяють більшій кількості транзакцій авто з пробігом на ринку", — підкреслив старший віцепрезидент з продажу та операцій AUTO1 Group Моріц Люк.

Раніше ми писали, де в Україні можна купити вживаний автомобіль за 2900 доларів. Також повідомлялося, що у січні 2025 року змінилися ціни на зарядку електромобілів в Україні.