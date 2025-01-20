Найдешевші авто з коробкою автомат у 2025 році в Україні

Mercedes-Benz A-Class. Фото: mercedes-benz.kiev.ua

Серед українських водіїв автомобілі з автоматичною коробкою передач набувають все більшої популярності через зручність у керуванні, особливо в умовах щільного трафіку. Але вибір по-справжньому бюджетних вживаних авто в цьому сегменті поки що не надто великий.

Оголошення про продаж таких автомобілів на основних інтернет-майданчиках за допомогою агрегатора Automoto.ua проаналізували фахівці Інституту досліджень авторинку.

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Daewoo Matiz

Фото: wikipedia.org

Середня ціна: 2 999 доларів

Найекономніший варіант з середнім віком 16,2 року. Ця модель підходить для міського використання, особливо для початківців або водіїв, які шукають максимально бюджетний транспорт, який не обтяжуватиме бюджет дорогим обслуговуванням.

Smart Fortwo

Фото: wikipedia.org

Середня ціна: 3 300 доларів

Компактний автомобіль для міста. Невеликий розмір робить його ідеальним для паркування в будь-якому обмеженому просторі. Водночас цей же параметр може відлякувати окремих покупців. Місця для двох в авто достатньо, але не всі відчувають себе впевнено на дорозі за кермом такої крихітної машини.

Mercedes-Benz A-Class

Фото: wikipedia.org

Середня ціна: 4 600 доларів

Вперше позначення A-клас введено в 1997 році концерном Daimler AG для позначення компактних автомобілів, які випускалися під маркою Mercedes-Benz. Це привабливий вибір для тих, хто шукає доступну та практичну машину від виробника преміумкласу.

Раніше ми писали, в яких автомобілях встановлені найненадійніші коробки автомат. Також повідомлялося, як зміняться ціни на вживані авто в ЄС у 2025 році.