Самые дешевые авто с коробкой автомат в 2025 году в Украине

Mercedes-Benz A-Class. Фото: mercedes-benz.kiev.ua

Среди украинских водителей автомобили с автоматической коробкой передач приобретают все большую популярность из-за удобства в управлении, особенно в условиях плотного трафика. Но выбор по-настоящему бюджетных подержанных авто в этом сегменте пока что не слишком велик.

Объявления о продаже таких автомобилей на основных интернет-площадках с помощью агрегатора Automoto.ua проанализировали специалисты Института исследований авторынка.

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Daewoo Matiz

Фото: wikipedia.org

Средняя цена: 2 999 долларов

Самый экономный вариант со средним возрастом 16,2 года. Эта модель подходит для городского использования, особенно для начинающих или водителей, которые ищут максимально бюджетный транспорт, не обременяющий бюджет дорогим обслуживанием.

Smart Fortwo

Фото: wikipedia.org

Средняя цена: 3 300 долларов

Компактный автомобиль для города. Небольшой размер делает его идеальным для парковки в любом ограниченном пространстве. В то же время этот же параметр может отпугивать отдельных покупателей. Места для двоих в авто достаточно, но не все чувствуют себя уверенно на дороге за рулем такой крохотной машины.

Mercedes-Benz A-Class

Фото: wikipedia.org

Средняя цена: 4 600 долларов

Впервые обозначение A-класс введено в 1997 году концерном Daimler AG для обозначения компактных автомобилей, которые выпускались под маркой Mercedes-Benz. Это привлекательный выбор для тех, кто ищет доступную и практичную машину от производителя премиум-класса.

Ранее мы писали, в каких автомобилях установлены самые ненадежные коробки автомат. Также сообщалось, как изменятся цены на подержанные авто в ЕС в 2025 году.