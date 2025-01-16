Авто с ненадежными автоматическими коробками передач — полный перечень

Ремонт автоматической коробки передач. Фото: crowntransmissions.com

Простота конструкции не всегда говорит в пользу надежности транспортного средства. Например, несколько автоматических трансмиссий конца прошлого века, которые дожили до 2010 годов, до сих пор доставляют автовладельцам головную боль.

Специалисты AmperCar собрали простые 5-ступенчатые АКПП, которые всегда готовы к неприятным сюрпризам.

Читайте также:

Jatco JF506E

Трансмиссию выпускали в 1999–2010 годах, средний пробег до серьезного ремонта составлял 80 000 км.

Эта 5-ступенчатая АКПП использовалась во многих моделях разных марок: Audi A3, Ford Mondeo и Galaxy, Jaguar X-Type, Land Rover Freelander, Mazda6 и MPV, Nissan Maxima и Quest, Rover 45 и 75, Seat Alhambra, Volkswagen Golf, Bora и Sharan.

Проблемы начали появляться с 1999 года, в частности, выходили из строя соленоиды гидроблока и регулятор давления масла. Коробка была чувствительной к чистоте и температуре масла, что приводило к перегревам и ремонту. Хотя впоследствии она стала надежнее, Volkswagen отказался от нее уже в 2003 году.

Aisin AW55-50

Трансмиссию выпускали в 1999–2013 годах, средний пробег до серьезного ремонта составлял 100 000 км.

Сверхкомпактная 5-ступенчатая коробка Aisin 1999 года часто перегревалась, поломки гидроблока приводили к гарантийным ремонтам уже через 30 000 км. В 2003 году появился модернизированный AW 55-51 с масляным теплообменником, но проблемы с гидроблоком остались. Беспроблемной коробка стала лишь после 2008 года, при этом рекомендуется обновлять масло каждые 60 000 км.

Aisin AW55-50 устанавливалась на: Alfa Romeo 166, Cadillac BLS, Fiat Croma, Lancia Thesis, Nissan Altima, Maxima, Quest, Opel Signum, Vectra, Renault Avantime, Espace, Laguna, Vel Satis, Saab 9-3, 9-5, Saturn Ion, Volvo C30, C70, S40, S60, V40, V50, V70, S70, S80, XC70, XC90

Фото: interstate-transmission.com

Ford 5R55E

Трансмиссию выпускали в 1996–2011 годах, средний пробег до серьезного ремонта составлял 100 000 км.

Коробка, созданная на базе 4-ступенчатой АКПП, оказалась сыроватой: часто рвались тормозные ленты, выходила из строя маслопомпа, а толчки при смене передач появлялись к 100 000 км. Автомат плохо переносит перегрев, что особенно заметно при динамичной езде на Mustang и Jaguar.

Устанавливалась на: Ford Aerostar, Explorer, Falcon, Mustang, Ranger, Jaguar S-Type, Lincoln Aviator, LS 1, Mazda B-series, Mercury Mountaineer

GM 5L40E

Трансмиссию выпускали в 1998–2009 годах, средний пробег до серьезного ремонта составлял 120 000 км.

Несмотря на американское происхождение, эта коробка чаще всего встречается на старых BMW, от Е46 до первого Х5. Самое слабое место АКПП — гидротрансформатор, который может требовать замены до 120 000 км. Также изнашиваются соленоиды к 180 000 км. Активная езда и перегревы приводят к дорогостоящим ремонтам.

Устанавливалась на: BMW 3 серии, 5 серии, X3, X5, Z3, Cadillac CTS, SRX, STS, Land Rover Range Rover, Opel Omega, Pontiac G8 Solstice, Saturn Sky

Мерседес 722.6

Трансмиссию выпускали в 1995-2014 годах, средний пробег до серьезного ремонта составлял 150 000 км.

Первый 5-ступенчатый автомат Mercedes-Benz с электронным управлением имел много проблем, в частности разрушение втулки первичного и вторичного валов, поломки муфт свободного хода и износ подшипников. Потери масла через разъем проводки также были частыми. Большинство проблем устранили только после 2001 года, а надежность коробки улучшилась с решением проблемы с радиаторами. Замена масла обеспечивает ресурс до 300 000 км.

Устанавливалась на: Chrysler 300C, Crossfire, Dodge Charger и Challenger, Durango, Magnum, Nitro, Jaguar XJ6, XK, Jeep Commander, Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler, Lancia Thema, Maybach 57, Mercedes C-класса, CL-класса, CLK, CLS, E-класса, ML, S-класса, SLR, SL, SLK, Sprinter, Viano, Vito, Porsche 911, SsangYong Actyon Sports, Chairman, Kyron, Rexton, Rodius.

Ранее мы писали, какая коробка передач лучше для водителя - механика, автомат, робот или вариатор. Также эксперты объяснили, почему не стоит покупать подержанное авто с механической коробкой передач.